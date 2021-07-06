溫網／5盤大戰遭逆轉 梅德維夫球王夢碎

胡爾卡奇上演5盤大逆轉，生涯首闖溫網8強。(美聯社)

俄羅斯 名將梅德維夫（Daniil Medvedev）再次錯失登上「世界球王」的機會，他在打了兩天的第四輪錯失盤數先「聽牌」優勢，遭波蘭對手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）上演5盤大逆轉，無緣今年溫布頓 最後8強。

世界排名第2的梅德維夫，溫布頓若能迎接生涯第一座大滿貫金盃，排名就能擠下塞爾維亞「世界球王」約克維奇 （Novak Djokovic），但他沒拿把握第四輪盤數先聽牌的優勢，讓列14種子的胡爾卡奇迎接生涯最大勝利，以2：6、7：6（7：2）、3：6、6：3、6：3逆轉，生涯首闖8強。

這場賽事原本昨天就要結束，但進行到第四盤後就因倫敦雨勢影響喊卡；今天兩人轉戰中央球場，胡爾卡奇第四盤第8局率先破發，將戰局延長到決勝盤後又在第3局先突破，第9局又再度破發成功，歷經3小時又2分鐘迎接跨日大戰的勝利。

胡爾卡奇辛苦出線後，今年溫布頓男單8強也全部出爐，胡爾卡奇下戰將和生涯18度闖進溫布頓的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）碰頭，籤表下半部另場由首闖大滿貫8強的加拿大小20歲小將奧格‧阿里辛（Felix Auger-Aliassime）出戰義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）。

籤表上半區由球王約克維奇領銜，挑戰3連霸的小約8強將碰唯一非種子的匈牙利弗索維斯（Marton Fucsovics），加拿大沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）和俄羅斯好手卡查諾夫（Karen Khachanov）爭另一張4強門票。