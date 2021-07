MLB／「大谷抱枕」掀排隊熱潮 本人拿到卻先搥幾下

大谷翔平 在7月5日度過27歲生日,天使 球團為當天前1萬4000名進場球迷準備大谷抱枕禮物,也掀起球迷排隊熱潮,還讓球場保全人員猶豫是否要提早開門。

天使在5月底公布了6到9月的進場禮,其中就包括了7月5日一戰的「大谷枕頭」,日前由翻譯水原一平拿著抱枕亮相,也早早掀起球迷熱議,留言「可以睡在大谷上面」、「這是唯一可以貼近大谷的方式」。

大谷抱枕的魅力驚人,美、日媒體都現場報導賽前排隊盛況,日本電視台捕捉到大谷翔平賽前拿到自己的抱枕,先是對著抱枕搥了幾下,還拿去與水原一平分享的可愛模樣。

If there is one thing Ohtani is trying to destroy 👊👊👊the Ohtani pillow 😂🤣 pic.twitter.com/ckI0ebW74N

拿到大谷抱枕的球迷,已在推特 上湧現不少「炫耀文」,現場採訪的記者也會收到大谷抱枕,就有記者透過推特分享,馬上引來同業羨慕的目光,天使官網記者羅林傑(Rhett Bollinger)的分享文底下,還有球迷要他「開個價吧!」

Snooze in style 😴



The first 14,000 fans at the Big A this Monday will receive an Ohtani Pillow! Click below for more info and to secure your seats.