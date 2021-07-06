MLB／「大谷抱枕」掀排隊熱潮 本人拿到卻先搥幾下
大谷翔平在7月5日度過27歲生日，天使球團為當天前1萬4000名進場球迷準備大谷抱枕禮物，也掀起球迷排隊熱潮，還讓球場保全人員猶豫是否要提早開門。
天使在5月底公布了6到9月的進場禮，其中就包括了7月5日一戰的「大谷枕頭」，日前由翻譯水原一平拿著抱枕亮相，也早早掀起球迷熱議，留言「可以睡在大谷上面」、「這是唯一可以貼近大谷的方式」。
本日は来場者に「大谷ピロー（枕）」が配布される日とあって試合前から行列ができています😲😲😲 pic.twitter.com/tULyPwzuwy— 柳原直之 スポニチMLB担当 Naoyuki Yanagihara SPORTS NIPPON (@sponichi_yanagi) July 6, 2021
大谷抱枕的魅力驚人，美、日媒體都現場報導賽前排隊盛況，日本電視台捕捉到大谷翔平賽前拿到自己的抱枕，先是對著抱枕搥了幾下，還拿去與水原一平分享的可愛模樣。
If there is one thing Ohtani is trying to destroy 👊👊👊the Ohtani pillow 😂🤣 pic.twitter.com/ckI0ebW74N— 大谷翔平⚾️Ohtani Shohei ❶❼ (@shoheisaveus) July 6, 2021
拿到大谷抱枕的球迷，已在推特上湧現不少「炫耀文」，現場採訪的記者也會收到大谷抱枕，就有記者透過推特分享，馬上引來同業羨慕的目光，天使官網記者羅林傑（Rhett Bollinger）的分享文底下，還有球迷要他「開個價吧！」
Shohei Ohtani pillow giveaway on his 27th birthday pic.twitter.com/x3zyOTnydm— Rhett Bollinger (@RhettBollinger) July 6, 2021
Snooze in style 😴— Los Angeles Angels (@Angels) July 4, 2021
The first 14,000 fans at the Big A this Monday will receive an Ohtani Pillow! Click below for more info and to secure your seats.
上一則
MLB／沒等到生日轟 大谷翔平打出更稀有的一壘打
下一則
FB留言