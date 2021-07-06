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MLB／「大谷抱枕」掀排隊熱潮 本人拿到卻先搥幾下

記者陳宛晶／綜合報導
天使球團為5日前1萬4000名進場球迷準備大谷抱枕禮物，掀起球迷排隊熱潮，媒體記者也po出「炫耀文」。 (擷自Greg Beacham推特)
天使球團為5日前1萬4000名進場球迷準備大谷抱枕禮物，掀起球迷排隊熱潮，媒體記者也po出「炫耀文」。 (擷自Greg Beacham推特)

大谷翔平在7月5日度過27歲生日，天使球團為當天前1萬4000名進場球迷準備大谷抱枕禮物，也掀起球迷排隊熱潮，還讓球場保全人員猶豫是否要提早開門。

天使在5月底公布了6到9月的進場禮，其中就包括了7月5日一戰的「大谷枕頭」，日前由翻譯水原一平拿著抱枕亮相，也早早掀起球迷熱議，留言「可以睡在大谷上面」、「這是唯一可以貼近大谷的方式」。

大谷抱枕的魅力驚人，美、日媒體都現場報導賽前排隊盛況，日本電視台捕捉到大谷翔平賽前拿到自己的抱枕，先是對著抱枕搥了幾下，還拿去與水原一平分享的可愛模樣。

拿到大谷抱枕的球迷，已在推特上湧現不少「炫耀文」，現場採訪的記者也會收到大谷抱枕，就有記者透過推特分享，馬上引來同業羨慕的目光，天使官網記者羅林傑（Rhett Bollinger）的分享文底下，還有球迷要他「開個價吧！」

天使 大谷翔平 推特

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