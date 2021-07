MLB／沒等到生日轟 大谷翔平打出更稀有的一壘打

「二刀流」大谷翔平 5日度過27歲生日,無緣用破紀錄的第32轟幫自己慶生,倒是出現更稀有的一壘打,中斷連7安都是全壘打的罕見紀錄,第9局的關鍵打席無法建功,天使 終場以4:5不敵紅襪隊。

天使今天與紅襪展開3連戰,大谷擔任先發第2棒、指定打擊出賽,5打數敲出1安打,賽後打擊率2成77。

至5日賽前,大谷已經連7支安打都是全壘打,此役終於出現全壘打以外的安打,他在第5局二壘有人時打出左外野平飛安打,這僅是他本季第26支一壘打,而他光是全壘打就轟了31發,要看到大谷敲一壘打比全壘打還難。

Happy birthday, Shohei Ohtani!



We're so lucky to watch this superstar on a daily basis. pic.twitter.com/dEVyr0KC6G