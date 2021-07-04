東奧烏干達隊教練 療養後又被驗出陽性

烏干達奧運代表隊成員抵達日本大阪泉佐野市後合影。美聯社

參加東京奧運 於6月19日抵達日本的烏干達選手團一名教練在東京成田機場 接受2019冠狀病毒疾病核酸（PCR）檢測 呈陽性。經療養後，他到大阪與團員會合，再度被查出呈陽性反應。

日本朝日新聞報導，來自東非的烏干達隊一行9人於6月19日抵達日本東京成田機場，團員中一名50多歲的教練在機場接受PCR檢測時被查出呈現陽性，確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），其餘8名團員前往東奧賽前集訓地、大阪府泉佐野市的飯店。

8名團員到大阪後，其中有一人後來被查出呈陽性確診。

大阪府泉佐野市表示，在東京成田機場被查出確診的50多歲教練經療養後，7月1日搭乘泉佐野市的巴士抵達泉佐野市的飯店與其他團員會合。泉佐野市每天對烏干達選手團實施PCR檢測，7月1日與2日的檢體顯示，這位教練呈陰性反應，但3日的檢體再呈陽性反應。

泉佐野市已安排這位教練住在與其他選手不同的樓層。

泉佐野市表示，厚生勞動省（相當於衛生福利部）的說明指出，在離開療養設施後接受檢查即使被查出呈現陽性反應，二度感染的風險低，所以不必再進行新一波隔離。陪同這位教練搭乘巴士到泉佐野市的市職員等不需被匡列為密切接觸者。