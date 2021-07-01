NCAA：大學運動選手今起可透過廣告代言賺取酬勞

「全美大學體育聯盟」(NCAA)30日宣布通過臨時決議，1日起允許大學運動選手透過姓名、影像與肖像(name, image and likeness，NIL)賺取廣告代言酬勞。美聯社

「全美大學體育聯盟」(NCAA)30日宣布通過臨時決議，1日起允許大學運動選手透過姓名、影像與肖像(name, image and likeness，NIL)賺取廣告代言酬勞。根據決議內容，在符合學校所在地州法規定的前提下，學生運動選手都可以透過簽名活動、商品代言或出席場合賺取報酬，參加活動與代言廣告是否符合州法，解釋權則在校方。

聯邦最高法院大法官今年6月21日以9票對0票表決一致裁定，全美大學體育聯盟不得對於第一級別(Division I)運動選手領取教育獎金與津貼訂定上限。全美大學體育聯盟原本規定，大學運動選手不得領取薪水，選手除了享有學費及食宿免除之外，領取各種獎金與補助總計不得超過上限5000元。

ESPN體育新聞網站報導，弗雷斯諾加州大學 (California State University, Fresno)女子籃球隊雙胞胎姊妹花漢娜‧卡維德爾(Hanna Cavinder)與海莉‧卡維德爾(Haley Cavinder)是在全美大學體育聯盟新規宣布後，第一時間宣布取得廣告代言合約的大學運動選手。

卡維德爾姊妹檔在社群網站 擁有數百萬名追蹤粉絲，30日已經飛抵紐約 準備簽署第一筆廣告代言合作案。

報導指出，卡維德爾姊妹將成為Boost Mobile手機通訊品牌代言人，未來一年將陸續推出幾波廣告。海莉‧卡維德爾受訪時說：「這麼有名的公司想跟漢娜與我合作，真的令人感到非常開心。」

她說：「對於所有學生選手來說，這是非常大的轉變。可以使用姓名、影像與肖像是我們應該享有的權益，我很感謝全美大學體育聯盟終於通過決定。」

Boost Mobile執行長史托克洛斯(Stephen Stokols)對ESPN體育新聞網站指出，已經擬出一份包括了400名大學運動選手的名單，希望未來能夠有機會合作。他說，卡維德爾姊妹將在Boost Mobile的全國廣告中露臉，但希望邀請某些大學選手參加地方廣告。