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歐國盃／英格蘭2比0擒服德國 晉級8強

中央社倫敦29日綜合外電報導
英格蘭前鋒凱恩（右）攻破德國球門。（美聯社）
英格蘭前鋒凱恩（右）攻破德國球門。（美聯社）

2020歐洲國家盃16強淘汰賽今天進行重磅對決，「三獅軍團」英格蘭在下半場11分鐘之內連進2球，終場以2比0力克強敵德國，獲得8強賽門票。

這場激戰在可容納9萬人的倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）舉行，由於防疫規定，現場容量減少近一半，入場球迷約有4萬3000人。

上半場兩隊各有3次攻門機會、2次射正，均無功而返。

下半場前30分鐘，兩隊依然掛蛋，但到了第75分鐘，英格蘭前鋒史特林（Raheem Sterling）接獲隊友蕭奧（Luke Shaw）左側斜傳助攻，在門前以右腳破網，三獅軍團取得1比0領先。

第86分鐘，英格蘭另一前鋒大將凱恩（Harry Kane ）也在球門正前方不遠處以頭錘頂進一球，將比數拉開到2比0。

影片來源：YouTube ESPN FC

其實過去兩隊在大賽交手，德國占有較大優勢，除了1966年英格蘭在世界盃冠軍賽力克德國統一前的西德，拿下隊史首座也是至今唯一一座金盃外，其餘都是德國勝出，包括1970年世界盃8強賽、1972年歐國盃8強賽、1990年世界盃準決賽以及1996年歐國盃準決賽。

如今英格蘭總算揚眉吐氣，55年來首度在大賽的淘汰賽擊敗德國；這也是英格蘭歷來在歐國盃淘汰賽階段取得的僅僅第2勝。

16強賽最後一戰是瑞典對上烏克蘭，英格蘭8強賽對手將是這場比賽的勝方。

德國 世界盃 瑞典

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