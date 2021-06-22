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世界冠軍布瑞茲爾 美奧運田徑選拔賽意外墊底 無緣東奧

中央社俄勒岡州尤金21日綜合外電報導
美國奧運田徑選拔賽男子800公尺決賽出現戲劇性結局，世界冠軍布瑞茲爾竟以最後一名作收。(Getty Images)
美國奧運田徑選拔賽男子800公尺決賽出現戲劇性結局，世界冠軍布瑞茲爾竟以最後一名作收。(Getty Images)

美國奧運田徑選拔賽男子800公尺決賽出現戲劇性結局，世界冠軍布瑞茲爾竟以最後一名作收，墨菲則是後來居上奪得第1名及奧運參賽權。

2016年里約奧運銅牌選手墨菲（Clayton Murphy）靠著最後的直線衝刺，超越在過了最後一個彎道都還保持領先的朱特（Isaiah Jewett），最終以1分43秒17奪得第1。

朱特是南加州大學（University of Southern California）的學生，他在這場比賽締造1分43秒85的個人最佳成績，除拿下第2名，也獲得前進東京奧運的門票。霍普爾（Bryce Hoppel）則以1分44秒14獲得第3名。

但這次選拔賽最令人震驚的，是布瑞茲爾（Donavan Brazier）委靡不振的表現。

影片來源：YouTube NBC Sports

24歲的布瑞茲爾是2019年世界錦標賽金牌得主，他一直希望彌補自己在2016年奧運選拔賽中令人失望的表現，當時他出乎眾人意料，在預賽就慘遭淘汰。

布瑞茲爾在準決賽表現從容，排在墨菲之後，以第2名的姿態晉級決賽。

今天的決賽，布瑞茲爾在進入最後200公尺前，也都保有競爭力，但在墨菲超越他，且領先的幾位跑者都逐漸拉開差距後，他終究無力回天。

布瑞茲爾稍後表示，他的配速失準，導致開賽的第1圈用力過猛，最後階段反而嚴重沒力。

布瑞茲爾說：「我想在前300公尺到350公尺左右佔得有利位置，但我可能有點太早採取攻勢了，因此在最後200公尺付出了代價。」

東京奧運 加州大學 美國

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