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納達爾不打溫網、東奧 大坂直美棄溫網 但會打奧運

體育新聞組／綜合報導
納達爾想多休息一陣子。（歐新社）
納達爾想多休息一陣子。（歐新社）

納達爾（Rafael Nadal）和大坂直美（Naomi Osaka）都將缺席今年溫布頓網球公開賽。納達爾同時表態不打東京奧運，但大坂直美決定參賽東奧。

35歲的納達爾17日在社交媒體貼文表示，退出兩場大賽絕對不是簡單的決定，「但傾聽身體的聲音、和團隊討論後，我了解這是延長職業生命的正確決定。」他年初受背傷所苦，4月中的紅土賽季前只參加澳網，最近挑戰法網第14冠在4強賽遭塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）逆轉，5連霸夢碎。

大坂直美經紀人杜吉德（Stuart Duguid）17日也透過電郵表示，4屆大滿貫冠軍將在跳過溫布頓公開賽後前往夏季奧運會，「她正與朋友和家人共度一些私人時間。她將為奧運做好準備，並且很高興能在她的家鄉球迷面前比賽。」

大坂直美想在家鄉同胞前打球。（路透）
大坂直美想在家鄉同胞前打球。（路透）

23歲的大坂直美生於日本，母親是日本人，父親是海地人；在她3歲時全家搬到美國。目前世界排名第二，是收入最高的女運動員。本賽季戰績14勝3負，包括2月在澳大利亞公開賽奪冠。

她上月在法網首輪獲勝後，以身心經歷「巨大焦慮浪潮」為由退賽。她過去3度參賽溫布頓，其中兩次在第三輪被淘汰，2019年更沒過首輪。

納達爾曾拿下2008年和2010年溫布頓網球公開賽冠軍，並擁有2枚奧運金牌，分別是2008年北京奧運男單金牌和2016年里約熱內盧奧運的雙打金牌，2016年還是西班牙奧運隊的掌旗官。

東京奧運 納達爾 大坂直美

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