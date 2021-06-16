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球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

記者吳曉涵、編譯林奇賢／報導
健康飲食習慣再搭配一周5次的健身課程、普拉提斯和游泳等高強度的鍛鍊，C羅長年維持7%體脂。圖／摘自IG
健康飲食習慣再搭配一周5次的健身課程、普拉提斯和游泳等高強度的鍛鍊，C羅長年維持7%體脂。圖／摘自IG

因為新冠肺炎疫情延後一整年舉辦的2020第16屆歐洲國家盃近日開踢，目前即將進行到小組賽第二輪階段。在今天凌晨，落入本屆死亡之組F組中的葡萄牙再度創造新紀錄，而達成這個紀錄的人不是別人，就是當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）！

葡萄牙對匈牙利的這場比賽雙方緊咬到下半場84分都還是平手，後來葡萄牙格雷羅進球打破僵局後，接著C羅又一連貢獻兩分，一罰球一盤球過人展現與隊友絕佳默契，這個結果也讓他打破射手榜紀錄，以11顆進球成為歐洲國家盃賽史中排行第一的球員。而他本人自2004年參加歐洲國家盃到現在已經是第五次參賽，也寫下歷史紀錄。

其實C羅今年已經36歲，通常球員在這個年齡不是已經退休就是準備退休，但他依舊維持先發出場、跑滿整場之外還可以在終場加時期間保持不錯的速度並成功得分，也讓許多球迷深感佩服。要保持這樣的狀態，其實也要歸功他自己的自律能力。

C羅14日在賽前記者會上的一個小動作，引發大風波，讓可口可樂公司市值短時間內蒸發40億美元。

Business Insider報導，羅納度和葡萄牙隊主教練桑托斯（Fernando Santos）聯袂出席與匈牙利隊對戰的賽前記者會，他才剛就座就生氣地將兩瓶放在面前的可口可樂移開，接著拿起桌上的一瓶礦泉水，說了一聲「Água!」（葡萄牙文的水），似乎是鼓勵大家改喝水。

記者會上，C羅（右）把擺在面前的兩瓶可口可樂移走，據報可口可樂公司股價幾乎立刻下...
記者會上，C羅（右）把擺在面前的兩瓶可口可樂移走，據報可口可樂公司股價幾乎立刻下跌，市值直接蒸發40億美元。路透/©UEFA 2021

可口可樂14日開盤股價約為56.17美元，但這場記者會結束前下跌1.6%至55.22美元，相當於市值從2,420億美元下降至2,380億美元。可口可樂15日收盤報55.41美元。

可口可樂是2020歐洲國家盃的官方贊助商之一。對此可口可樂聲明指出，「每個人都有權選擇自己的喜歡喝的東西，大家有不同「口味和需求」。

一名歐洲盃發言人說：「當選手抵達記者會，我們不僅提供水、也會提供可口可樂、零卡可樂。」

羅納度先前則表示，他不喜歡可口可樂和其他不健康的食物與飲品。他去年曾說，對兒子喜歡喝可樂感到不悅。

此外，他平常除了保持規律的運動及訓練強度之外，也倚賴一天可吃到6餐的進食頻率來補充精力，但這6餐可不能隨便亂吃，他吃的非常健康，以新鮮的原型食物為主，之前受訪時就曾透露自己偏愛的菜單，早餐吃起士、火腿、低脂優格配上大量水果和酪梨吐司，偶爾喝點柳橙或鳳梨汁。其餘餐點他喜歡吃魚，像是鱸魚和鯛魚等，最愛葡萄牙的傳統料理BacalhauàBrás，裡頭有鱈魚、洋蔥和切成薄片的馬鈴薯和炒雞蛋。攝取蛋白質管道主要來自瘦肉，平常也會吃大量水果，不喝碳酸飲料和酒。

靠著這樣健康的飲食習慣再搭配一周5次的健身課程、普拉提斯和游泳等高強度的鍛鍊，長年維持7%體脂，也難怪已經36歲還是可以維持這樣的狀態。據了解，他的教練唯一要做的事，就是要阻止他過度訓練！

在今日凌晨的比賽中，Ｃ羅以11顆進球成為歐洲國家盃賽史中排行第一的球員。（路透社...
在今日凌晨的比賽中，Ｃ羅以11顆進球成為歐洲國家盃賽史中排行第一的球員。（路透社）

C羅 退休 可口可樂

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