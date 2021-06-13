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法網／輸2贏3大逆轉奪冠 約克維奇寫超狂紀錄

法網／輸2贏3大逆轉奪冠 約克維奇寫超狂紀錄

記者曾思儒／即時報導
「世界球王」約克維奇逆轉奪得法網冠軍。(Getty Images)
「世界球王」約克維奇逆轉奪得法網冠軍。(Getty Images)

經過戲劇化十足的法網4強賽，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）再度闖關決賽，今天隔網對決的是22歲的希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），兩人光是首盤就大戰72分鐘，落後兩盤的小約頂住壓力，演出5盤大逆轉，歷時超過4小時以6：7（6：8）、2：6、6：3、6：2、6：4逆轉，寫下歷史紀錄。

影片來源：YouTube Stan Sport Australia

22歲的西西帕斯無緣成為希臘首位大滿貫得主，成就了小約的歷史紀錄；小約除收穫個人第19座大滿貫，也成為史上第3位，同時是網球1968年公開化後第1位四大滿貫都拿兩座的球員，和大滿貫數並列領先的納達爾及費德勒也只剩1冠之遙。

兩人4強賽都遇苦戰，西西帕斯花費5盤才以6：3、6：3、4：6、4：6、6：3力退德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），小約更是和衛冕軍「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）大戰4小時又22分鐘，才以3：6、6：3、7：6（7：4）、6：2粉碎納達爾挑戰第14座法網金盃的美夢。

這才是西西帕斯生涯首度闖進大滿貫決賽，先發球的他第一分就出現雙發失誤；小約已是第6度在法網決賽亮相，大滿貫決賽累積第29次，史上僅次於「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的31次。

兩人生涯第8度對決，西西帕斯首局雖出現雙誤，還讓小約拿到2個破發點，但他都瓦解危機，用連續3記「愛司」收下第一局，雙方接續就一路保發；第7局小約為救球，腳步打滑摔倒在網前，造成一陣虛驚，但他起身稍作整理後繼續比賽，第10局先瓦解西西帕斯第一個盤末點，保發成功後隔局更首度破發，不過西西帕斯也在第12局回破，第一盤就進入「搶7」。

「搶7」同樣戲劇性十足，西西帕斯先取得4：0，但小約在2：5落後下連趕4球，反在「搶7」先取得盤末點，不過西西帕斯瓦解危機後把握住第2次盤末點機會，以8：6辛苦拿下首盤。

首盤共進行72分鐘，第二盤西西帕斯倒是第一局就找到突破點，一下場就破發成功，加上第7局二度破發，只花35分鐘就以6：2取得盤數「聽牌」優勢。

第三盤西西帕斯第2個發球局就打超過11分鐘，大會第5種子雖瓦解小約4個破發點，第5個破發點沒能再守住；小約憑藉單盤唯一破發，以6：3盤數開張。

第四盤開始前，西西帕斯申請傷停治療，但恢復比賽後第一個發球局就遭破，第2個發球局也失守，0：4落後下無力追趕，讓小約以6：2扳平盤數，決賽上演5盤大戰。

決勝盤西西帕斯第一個發球局就被逼出破發點，他雖瓦解危機，第3局仍遭破發；他第10局雖瓦解小約第一個「冠軍點」，但小約仍維持後三盤的完美發球局紀錄，連續3盤都沒被逼出任何破發點，最終就在第2個冠軍點以網前扣球拿下勝利，以6：4迎接逆轉勝利。

納達爾 法網 德國

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