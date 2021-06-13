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MLB／大谷翔平被歸類 球探指大爆發原因為「解開枷鎖」

記者陳宛晶／綜合報導
天使隊日籍球星大谷翔平本季雙刀都鋒芒銳利，證明自己有能力在大聯盟場上實現「二刀流」。(美聯社)
天使隊日籍球星大谷翔平本季雙刀都鋒芒銳利，證明自己有能力在大聯盟場上實現「二刀流」。(美聯社)

天使隊日籍球星大谷翔平本季雙刀都鋒芒銳利，證明自己有能力在大聯盟場上實現「二刀流」，而在他日職菜鳥年就被震懾的球探，也分享當年對他的評價，他指出大谷本季爆發的原因很簡單，只是因為球團終於解開了他的枷鎖。

伊凡斯（Dan Evans）曾任道奇總經理，陳金鋒、郭泓志、胡金龍都是他所簽下，他也曾任藍鳥資深球探，當年就是他為藍鳥前往日本觀察大谷，他在FOX Sports的報導中分享了對大谷的評價。

談到大谷今年的蛻變，伊凡斯說：「只是因為他們解開了他的束縛。」他解釋，「大谷過去一直被限制，就像是隻被繩子、背心緊緊綁住的小狗狗，而你從不讓他解開束縛。」

伊凡斯一直深信大谷的能力，他回想2013年看完他面對樂天金鷲隊同場投、打的表現後，難以置信從這位才20歲左右的年輕人身上所看到的東西。伊凡斯表示，他給予大谷的臂力、打擊技巧、力量都是球探評分（20到80）裡的最高等級，直球、指叉也是80分，守備則是70。

伊凡斯透露，曾有一位他隊球探測了大谷從本壘跑到一壘的時間後，覺得有些疑惑，因為上頭顯示的數字是3.83秒，他覺得可能測錯了，因此請伊凡斯也看一下自己的碼表，結果他的碼表上同樣顯示3.83秒。

大谷翔平今年在投手丘上開始像個投手，至今天賽前，他本季先發8場，前4場出現19次保送，後4場則為7次，保送次數下修，平均球速也掉了約3哩，刻意降速求控球的意味明顯，因為他在近兩場壘上無人時均速為95.3哩，壘上有人時又可拉抬到96.8哩。

2018年展開旅美生涯時，不少人對大谷翔平存在懷疑目光，不看好他可以在大聯盟兌現投、打「二刀流」，但今年他正在用實力「打臉」所有懷疑。

伊凡斯說：「某些方面來說，我們總是在歸類選手，但大谷是無法被歸類的，他必須被卸除限制，釋放他不可思議的潛能，他是我們所見過最特別的球員。」

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