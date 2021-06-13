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CBA／林書豪回歸首鋼 薪資、上場時間是否受影響待觀察

記者劉肇育／綜合報導
林書豪宣布將回歸北京首鋼。（新華社）
林書豪宣布將回歸北京首鋼。（新華社）

「豪小子」林書豪在日前尋求重返NBA舞台夢碎後，今天透過個人社群網站宣布將重返北京首鋼，相隔一年再度征戰CBA舞台，而前隊友翟曉川也在接受中國媒體訪問時歡迎林書豪的歸來，期待與他能再一次訓練和比賽。

林書豪在2019-20賽季加盟CBA北京首鋼後，繳出一張平均22.3分、5.6助攻、5.7籃板的全能數據，不過在賽季結束後他也宣告返美追夢，希望再一次回到NBA舞台上，不過在日前宣告夢想破滅後，林書豪也未再對NBA舞台留戀，於今天宣布將重返北京首鋼。

而根據中國媒體報導，林書豪在返美後與北京首鋼始終保持聯繫，而首鋼球團也始終期待林書豪的回歸並展現十足誠意，在林書豪追逐NBA的夢想破滅後，也讓他興起了重返北京首鋼的想法。

對於林書豪的回歸，北京首鋼隊友翟曉川在今天受訪時也直言，兩人間一直都有保持連續，很開心能夠再與林書豪並肩作戰，並直言「豪哥」一直是他學習的榜樣，期待兩人能夠再一次一同訓練和比賽。

不過中國媒體也分析，林書豪回歸CBA也將讓北京首鋼面臨一些挑戰，日前CBA公告新賽季外援總薪資不得超過500萬美元，超過上限將必須繳交調節費（豪華稅），在每隊最多可簽下4名洋將的情況下，林書豪2019-20賽季的薪資外傳已達到300萬美元，球團要如何分配洋將薪資或是直接繳交調節費也將面臨抉擇。

此外，CBA在上賽季也修改了外援的上場人次限制，由過去的4節6人次改為4節4人次，在同隊有4名外援且每場僅能登錄2人的情況下，林書豪上場時間也可能會受到壓縮。

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