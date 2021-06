塞爾維亞球星約科維奇(Novak Djokovic)今天3比1擊敗西班牙網球名將納達爾 (Rafael Nadal),取得法網 男單決賽資格,將與希臘新星西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)爭冠。這是兩人生涯第58次交手。

在這場眾所矚目的法網4強賽中,世界球王喬科維奇以3比6、6比3、7比6、6比2,擊敗「紅土之王」納達爾。

Two of the best to ever do it 🤝#RolandGarros pic.twitter.com/4xYSWeRBNo