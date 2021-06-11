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法網／22歲西西帕斯 首闖大滿貫決賽 希臘第1人

中央社／巴黎11日綜合外電報導
網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天力克德國名將茲韋列夫，闖進法國網球公開賽男單決賽，成為首位闖進大滿貫賽決賽的希臘選手。(美聯社)
網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天力克德國名將茲韋列夫，闖進法國網球公開賽男單決賽，成為首位闖進大滿貫賽決賽的希臘選手。(美聯社)

網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天力克德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），闖進法國網球公開賽男單決賽，成為首位闖進大滿貫賽決賽的希臘選手。

大會第5種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天前兩盤以6比3、6比3取得領先，但茲韋列夫奮力反擊，反以4比6、4比6扳成平手，西西帕斯第5盤沉著應付，以6比3拿下這一盤，終場以3比2艱辛擊敗首度闖入法網前4強的第6種子茲韋列夫。

22歲的西西帕斯表示：「這場比賽令人心煩，如此激烈，但我還是堅持下來。我站在場上繼續奮戰。這場比賽獲勝對我意義重大，這是我生涯至今最重要的其中一場比賽。」

西西帕斯獲勝後，將面對世界排名第一的塞爾維亞球星約科維奇（Novak Djokovic）和13次法網冠軍的西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）的勝方，爭取本屆法網男單金盃。

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