法網／22歲西西帕斯 首闖大滿貫決賽 希臘第1人

網球好手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)今天力克德國 名將茲韋列夫(Alexander Zverev),闖進法國網球公開賽男單決賽,成為首位闖進大滿貫賽決賽的希臘選手。

大會第5種子西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)今天前兩盤以6比3、6比3取得領先,但茲韋列夫奮力反擊,反以4比6、4比6扳成平手,西西帕斯第5盤沉著應付,以6比3拿下這一盤,終場以3比2艱辛擊敗首度闖入法網 前4強的第6種子茲韋列夫。

