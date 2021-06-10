法網／14度參賽首闖決賽 俄女將創新猷

帕莉歐申可娃打進法網女單決賽。(美聯社)

法網 4強已是生涯最佳大滿貫成績，女單31種子的俄羅斯 好手帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）今天再進一步，她在今年第一場女單4強賽以7：5、6：3終結斯洛維尼亞黑馬齊丹塞珂（Tamara Zidansek）的驚奇旅程，周六將爭取紅土大滿貫最後金盃。

帕莉歐申可娃最終戰對手將是捷克非種子女將卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）和希臘「一姊」莎卡瑞（Maria Sakkari）的勝家，這場比賽同樣是種子和非種子的對決，莎卡瑞是女單17種子，也是4強女將中排名最高的選手，卡雷茨科娃世界排名則是生涯新高的33名。

29歲的帕莉歐申可娃，從2008年首度打進法網會內賽開始，已經連續14年參加紅土大滿貫，但除2011年打進8強，其餘最佳成績就是到第三輪，今天一舉突破，也成為「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）後第一位打進大滿貫決賽的俄羅斯女將。

帕莉歐申可娃賽後在球場用流暢法文受訪，她特別感謝球迷進場支持，也很開心迎接甜美果實。

帕莉歐申可娃今天一下場馬上遭破發，但從0：2落後到回破扳平局數，第8局再破齊丹塞珂發球局，儘管下一局也遭回破，她在關鍵12局又逼出破發點，且是第一個機會就把握，以7：5先下一城。

第二盤形成破發大戰，帕莉歐申可娃第一局保發成功後，接續3局兩位女將互破對手發球局；第7局帕莉歐申可娃的發球局又在破發點奉送雙發失誤，讓齊丹塞珂再度回破，不過第8局帕莉歐申可娃立刻再回破，最終在賽末發球局逼出對手回球出界，第一個機會就拿到決賽門票。