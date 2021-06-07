法網／先輸兩盤再逆轉 約克維奇擊敗19歲新星闖8強

「世界球王」約克維奇(中)打敗19歲的義大利新星穆塞蒂(右)。(美聯社)

年僅19歲的義大利 新星穆塞蒂（Lorenzo Musetti），大滿貫處女秀就一路打進男單第四輪，今天更在中央球場對決世界排名第1的塞爾維亞「世界球王」約克維奇 （Novak Djokovic），且從2016年的前冠軍手中先拿兩盤，但爆冷戲碼差最後一步，在決勝盤0：4落後下選擇退賽。

今年法網 僅是世界排名76的穆塞蒂生涯第一次打進大滿貫會內賽，但今天面對球王毫無畏懼，首盤先從1：3落後下追平局數，「搶7」中再從1：4落後下逆轉，接連逼出盤末點，並在第3個機會以7：6（9：7）先下一城。

第二盤穆塞蒂又在第4局率先破發，隔局雖馬上遭回破，但他在再一次的「搶7」一路領先，以7：6（7：2）取得盤數「聽牌」優勢。

小約曾在2017年奧網第二輪輸給當時排名117的烏茲別克對手伊斯托明（Denis Istomin），今天雖陷入危機，但第二盤結束申請「廁所暫停」後就展現球王風範，第三盤只讓穆塞蒂拿下1局，第四盤更連拿16分，穆塞蒂直到第5局才終結球王連續得分，但仍遭破發，讓球王第四盤拿下一個「貝果」。

決勝第五盤，小約第一球就展現滑倒下擊球的精采美技，拿下分數的代價雖是食指破皮，他簡單處理傷口後繼續比賽又連破穆塞蒂兩個發球局；四盤打完申請過傷停治療的穆塞蒂，被小約跨盤連拿13局下決定退賽，讓小約戲劇性拿下勝利。

影片來源：YouTube Roland Garros頻道