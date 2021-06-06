我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

睽違十年 帕芙尤申科娃再闖法網女單8強

中央社巴黎6日綜合外電報導
俄羅斯網球女將帕芙尤申科娃繼2011年之後，再度闖進法國網球公開賽8強。(美聯社)
俄羅斯網球女將帕芙尤申科娃繼2011年之後，再度闖進法國網球公開賽8強。(美聯社)

俄羅斯網球女將帕芙尤申科娃今天以5比7、6比3、6比2擊敗白俄羅斯選手艾薩蘭卡，繼2011年之後，再度闖進法國網球公開賽（French Open）8強。

法新社報導，大會第31種子帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）今天破了前球后艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）的發球局8次，第7次晉級大滿貫賽事8強。

她將對上美國好手小威廉絲（Serena Williams）對哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）之戰的勝方，以爭取4強門票。

下個月滿30歲的帕芙尤申科娃說：「過了10年我還在打網球，真的很不可思議。」

「能站在這裡，我很驚訝。我奮力打每一顆球、每一分，而且打得非常好。」

帕芙尤申科娃10年前在法網8強輸給當屆亞軍─義大利好手夏鳳（Francesca Schiavone）。今天她追平自己的大賽最佳成績。

帕芙尤申科娃在4項大滿貫賽事都曾晉級8強，包括最近5屆澳網中的3屆。

帕芙尤申科娃在上一輪擊敗還沒出局的選手中排名最高的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），報了在馬德里公開賽4強輸給這名白俄選手的一箭之仇。

影片來源：YouTube

白俄羅斯 義大利 美國

上一則

法網／費德勒艱苦勝出 「傾聽身體聲音」退賽

下一則

法網／小威女單爆冷敗 追平大滿貫紀錄得再等等

延伸閱讀

法網／費德勒艱苦勝出 「傾聽身體聲音」退賽

法網／費德勒艱苦勝出 「傾聽身體聲音」退賽

法網16度晉級16強 納達爾挑戰14冠

法網16度晉級16強 納達爾挑戰14冠
久坐族 小心梨狀肌症候群

久坐族 小心梨狀肌症候群
西班牙名將納達爾 16度晉級法網16強

西班牙名將納達爾 16度晉級法網16強

熱門新聞

眼尖網友發現，公鹿前鋒米道頓（左圖）日前出賽，確實腳上戰靴就是凡妮莎口中不該出現的配色款式。（取材自推特）

NBA／布萊恩新鞋流出「長這樣」 遺孀怒喊：Nike無權販售

2021-06-05 08:43
楊恩（右）攻下35分、送出10助攻，率老鷹擊敗東區頭號種子費城七六人隊，在季後賽第二輪旗開得勝。（美聯社）

1張圖／NBA季後賽對戰表 東區老鷹旗開得勝 西區四強出爐

2021-06-07 08:31
林書豪回顧當年「辮子頭之亂」，從退役名將馬汀那學到的就是不要公布歧視者身分。( 美聯社)

NBA／「辮子頭之亂」學教訓 林書豪拒公布歧視者身分

2021-06-02 20:33
世界排名高居第三的西班牙高球名將拉姆，新冠肺炎檢測「陰轉陽」，被迫退出賽程，和可能的冠軍獎杯說再見。（美聯社）

PGA／冠軍飛了？領先6桿染疫 西班牙名將哭著退賽

2021-06-06 07:21
巴黎警方4日拘捕俄羅斯選手斯基科娃，她涉嫌在去年法國網球公開賽一場女雙賽中打假球。（美聯社資料照片）

法網／下注金額高到太可疑 俄美女選手涉打假球被捕

2021-06-05 07:06
大坂直美的決定獲得其他職業選手的大力支持。（歐新社）

網球／前倨後恭 4大滿貫賽將提供大坂直美協助

2021-06-02 12:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境