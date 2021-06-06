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法網／費德勒艱苦勝出 「傾聽身體聲音」退賽

記者曾思儒／即時報導
雖然晉級法網第四輪，費德勒仍決定退賽。(美聯社)
雖然晉級法網第四輪，費德勒仍決定退賽。(美聯社)

迎接馬拉松大賽勝利後，晉級法網第四輪的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）就預告，可能退出今年法網賽程，晚間他果然發出聲明，為準備溫布頓退出今年法網。

「和我的團隊討論後，決定退出法網。經過兩次膝蓋手術和超過一年復健，傾聽身體的聲音很重要，要確定我不會把自己逼太緊。」費德勒的聲明中提到，身體狀況是他退賽的主要原因，「很高興打了3場比賽，能重回球場的感覺再好不過。」

39歲的費德勒，第三輪和德國左撇子對手卡帕菲（Dominik Koepfer）大戰4盤，且前3盤都打到「搶7」，整整花了3小時又35分鐘才以7：6（7：5）、6：7（3：7）、 7：6（7：4）、7：5迎接勝利，生涯第68次晉級大滿貫第四輪；費德勒賽後就曾提到，膝蓋手術後，從沒練習過那麼長的時間，認真考慮退出今年紅土大滿貫。

最終費德勒果然宣布退賽，法網總監佛傑（Guy Forget）表示，遺憾費德勒退出賽程，但也祝福「瑞士特快車」本季順利，同時期待他再回巴黎參賽。

費德勒原本要和第9種子的義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）交手，退賽後貝雷帝尼直接晉級8強，有可能碰塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）。

影片來源：YouTube NBC Sports頻道

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