法網／搶7馬拉松大戰勝出 費德勒推進大滿貫紀錄

費德勒（Roger Federer）。(新華社)

生涯第一次在法網 夜間賽程出賽，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）通過「搶7」大戰考驗，以7：6（7：5）、6：7（3：7）、 7：6（7：4）、7：5力退德國左撇子對手卡帕菲（Dominik Koepfer），在巴黎凌晨12點43分迎接第4輪門票。

這場勝利也代表費德勒生涯第68次晉級大滿貫賽的最後16強，高居史上第一，排名第2的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）還落後費德勒14次。

拿下3小時又39分鐘激戰勝利的費德勒，賽後用法文笑說，自己仍熱愛網球，「我的鬥志帶我上場，你必須熱愛所做的事情，我也做到了。」39歲的他曾在2009年打下法網冠軍，但去年因膝蓋動刀缺席泰半賽季，今天凌晨的大戰不過是他本季第6場比賽。

巴黎因新冠肺炎實施宵禁 ，中央球場晚間9點登場的夜間賽事等於「閉門」舉行，費德勒認為沒有球迷影響不大，自己可以更專注在球場，就像平常練習一般；他也稱讚對手，「第二盤後，我不確定他還有多少力氣，所以這對我是很好的對戰，這場勝對我很重要，我可能練習超過3小時又35分鐘。」

這場「搶7」大戰光是第一盤就打超過1小時，「瑞士特快車」形容，今天他不斷逼自己前進，最後結果對自己和團隊都是很大鼓舞；第四輪他將和列第9種子的義大利 好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）交手。