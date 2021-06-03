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世界球后巴蒂不敵傷痛 法網第二輪退賽

中央社巴黎3日綜合外電報導
女網世界排名第一、本屆法網女單頭號種子澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty）今天在法網第二輪對上波蘭好手蕾妮特（Magda Linette），但第二盤打到一半時宣布因傷退賽。(美聯社)
女網世界排名第一、本屆法網女單頭號種子澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty）今天在法網第二輪對上波蘭好手蕾妮特（Magda Linette），但第二盤打到一半時宣布因傷退賽。(美聯社)

女網世界排名第一、本屆法網女單頭號種子澳洲名將巴蒂（Ashleigh Barty）今天在法網第二輪對上波蘭好手蕾妮特（Magda Linette），但第二盤打到一半時宣布因傷退賽。

巴蒂上回參加法國網球公開賽（French Open）是在2019年，當時更一舉奪下冠軍。但她今天以1比6輸掉第一盤後，曾暫時離開球場接受治療。

巴蒂在首輪比賽雖獲勝，但過程中一直苦於臀部傷痛。她今天在中央球場（Court Philippe Chatrier）出賽時，於第二盤打到2比2時退賽。

巴蒂1日以直落三擊敗美國女將培拉（Bernarda Pera）後表示：「本週出賽會有點困難。我想週末期間我的左臀傷勢有點復發。」

巴蒂5月在羅馬大師賽（Rome Masters）8強戰對上美國好手高夫（Coco Gauff）時，也因傷退賽。

25歲的巴蒂如今退賽，使得本屆法網女單已無世界排名前3的選手。

世界排名第2的大坂直美（Naomi Osaka）先前因抵制球員媒體義務而宣布退賽，她說自己3年來為「間歇性憂鬱症」所苦。

世界排名第3暨2018年法網女單冠軍的羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep），也已在賽前因傷退賽。

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