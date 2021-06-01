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三巨頭合砍83分 籃網淘汰綠衫軍

體育新聞組╱綜合報導
哈登（中）和厄文（右一）、杜蘭特(左一)聯手以123比109擊敗塞爾蒂克，晉級第二輪。(美聯社)
哈登（中）和厄文（右一）、杜蘭特(左一)聯手以123比109擊敗塞爾蒂克，晉級第二輪。(美聯社)

先前兩戰狂砍81分的杜蘭特（Kevin Durant），1日第5戰火力稍歇拿下24分，不過哈登（James Harden）繳出34分大三元表現，厄文（Kyrie Irving）則是高效率拿下25分，籃網三巨頭依舊展現無堅不摧的攻擊威力，幫助球隊在比賽中穩穩掌控領先優勢，最終以123比109擊敗塞爾蒂克。

籃網4勝1敗淘汰綠衫軍，將在第二輪迎戰公鹿。兩隊在今年例行賽交手3次，公鹿取得2勝1敗，不過籃網是握有主場優勢。

哈登全場拿到34分10籃板10助攻2抄截2阻攻，達成生涯季後賽第4次大三元，排在現役球員第6，僅次於詹姆斯（LeBron James）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、朗多（Rajon Rondo）、格林（Draymond Green）和約柯奇（Nikola Jokic）。

厄文14投9中，得到25分3籃板3助攻，杜蘭特16投8中，獲得24分4籃板3助攻3阻攻；替補的布朗（Bruce Brown）進帳10分5籃板3助攻4抄截，哈里斯（Joe Harris）10分6助攻3籃板。

塞爾蒂克雖然前三節還能勉強咬住比分，但在進入第四節後，雙方差距愈加擴大，一度落後21分之多。除了布朗（Jaylen Brown）早早報銷外，塞爾蒂克此戰還失去了華克（Kemba Walker）和威廉斯（Robert Williams III）兩大主力，使得比賽更趨於一面倒狀態。

泰托姆（Jayson Tatum）奮力拿到32分9籃板5助攻2阻攻，佛尼爾（Evan Fournier）18分6籃板，史馬特（Marcus Smart）14分7籃板4助攻；蘭佛德（Romeo Langford）17分，帕克（Jabari Parker）13分，湯普森（Tristan Thompson）9分9籃板4阻攻。

過去4季都至少闖進第二輪的塞爾蒂克，更有3度打進東區冠軍賽，然而本季卻是在跌跌撞撞情況下搭上季後賽列車，排名跌到第7種子，首輪面對三巨頭的肆虐，也只能早早投降。

厄文 季後賽 威廉

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