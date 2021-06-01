我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登提15%全球最低稅率 歐盟每年可多進帳上百億

中國科興疫苗獲世衛認證 列入「緊急使用清單」

大坂直美為媒體陷糾結 英媒分析與澳網經歷有關

中央社倫敦1日綜合外電報導
英媒分析，大坂直美這次意外退賽的根源，或許可追溯至2019年她在澳網奪冠後糟糕的賽後訪問。(美聯社)
英媒分析，大坂直美這次意外退賽的根源，或許可追溯至2019年她在澳網奪冠後糟糕的賽後訪問。(美聯社)

日本網球好手大坂直美拒絕參與記者會，並以保護自身心理健康為由退出本屆法網。英媒分析，大坂這次意外退賽的根源，或許可追溯至2019年她在澳網奪冠後那場糟糕的賽後訪問。

23歲的大坂直美本屆法網只打了一場比賽，就因拒絕履行受訪義務而被罰了1.5萬美元，並被警告有被取消參賽資格的風險。她31日做出退出大賽的決定，震驚體壇。

大坂直美透露，她一直飽受心理健康之苦，並持續性自我懷疑。她表示：「老實說，自2018年美網以來，憂鬱症就一再發作，一直難以解決。」

大坂在當年美網擊敗小威廉絲（Serena Williams），拿下個人首座大滿貫賽冠軍。但她奪冠的光芒卻因小威與主審激烈爭執而蒙上陰影；小威球迷還在頒獎典禮大喝倒彩，讓大坂紅了眼眶。

英國「每日郵報」（Daily Mail）指出，澳洲媒體從那時起就開始帶給大坂壓力。當時墨爾本（Melbourne）「前鋒太陽報」（Herald Sun）刊出諷刺插畫，描繪壯碩的小威在壞掉的網球拍上跳個不停，一旁主審還被配上口白，對大坂直美說：「妳就不能放水讓她贏嗎？」

2019年，大坂前往墨爾本參加澳網，成功在大滿貫賽事連莊封后。賽後澳洲第9電視台（Channel Nine）資深體育新聞主播瓊斯（Tony Jones）對她的訪問，卻被觀眾評為令人難堪、有失體面且帶有侮辱意味。而大坂如今承認，當時她已受憂鬱所苦。

在那次訪問中，瓊斯先是嘲弄地說，他不確定大坂是怎麼一路把澳網獎盃扛到訪問現場；接著又暗諷大坂一臉嚴肅不太笑。瓊斯還質疑大坂：「妳的爺爺奶奶都在日本，妳3歲就離開日本，妳還認為自己是日本選手。」

影片來源：YouTube Wide World of Sports頻道

一名觀眾困惑指出：「所以瓊斯在5分鐘訪問裡，對世界第一暨兩次大滿貫賽冠軍得主大坂直美的問題是：買東西、微笑、怎麼有辦法扛獎盃，還有『自認是』日本人。好像第9電視台的訪問不夠侮辱人一樣。」

大坂在澳網的事件不只這樁。今年大坂在決賽擊敗美國好手布雷迪（Jennifer Brady）封后後，就因為說錯話遭受抨擊。

當時大坂詢問打輸她的布雷迪想被稱作「珍妮」或「珍妮佛」，布雷迪回答「珍妮」，結果大坂馬上用「珍妮佛」稱呼對方。現場觀眾都笑了，但一些球迷卻怒了。有網友稱她「完全不尊重對方」、「沒同情心」。

即使大坂隨後上推特（Twitter）澄清真的沒意識到自己講錯話並道歉，話仍已說出口。

如今大坂表示自己要退出法網，因為她無法再承受媒體放大檢視。

她表示：「認識我的人都知道我很內向，在球賽中看過我的人，會注意到我常常帶著耳機，因為那有助於減緩我的社交焦慮。」

法國網球協會（French Federation of Tennis）主席莫頓（Gilles Moretton）則以「不幸」形容大坂的退賽，表示「為大坂感到遺憾與難過」，並祝福她早日康復，期待明年法網再見到她。

大坂直美 日本 澳網

上一則

第一批海外選手抵日 東奧重大里程碑

延伸閱讀

大坂直美去年創女運動員收入紀錄 達3740萬美元

大坂直美去年創女運動員收入紀錄 達3740萬美元
NBA／詹姆斯曾說最愛他 太陽教頭：我很興奮跟他對決

NBA／詹姆斯曾說最愛他 太陽教頭：我很興奮跟他對決
NBA／柯瑞聲援大坂直美 莫蘭特：我們與妳同在

NBA／柯瑞聲援大坂直美 莫蘭特：我們與妳同在
憂鬱症纏身 大坂直美突退法網賽、暫別網壇

憂鬱症纏身 大坂直美突退法網賽、暫別網壇

熱門新聞

柯瑞與女兒。（Getty Images）

柯瑞跳槽UA 怪Nike太白目 2歲女兒也推一把

2021-05-26 08:47
（Getty Images）

NBA／柯瑞沒跟艾利斯鬧翻 林書豪：媒體讓他們對立

2021-05-27 20:37
林書豪（右）透露曾經跟布萊恩（左）有長達4個月時間沒有說過話。 （歐新社）

NBA／要布萊恩讓開 林書豪憶：他4個月沒跟我說話

2021-05-25 08:46
日本網球女將大坂直美今天宣布，退出法國網球公開賽。(美聯社)

世界排名第二 大坂直美宣布退出法網賽

2021-05-31 18:34
日本網球女將、目前排名世界第2的大坂直美1日宣布，自己將退出法國網球公開賽，而先前她決定「抵制賽後記者會」的行為，也引來兩極評論。(美聯社)

法網／大坂直美拒受訪決退賽 發文曝「憂鬱症」纏身

2021-05-31 20:49
楊恩。（美聯社）

NBA／遭尼克球迷吐口水 楊恩：真是令人噁心

2021-05-29 08:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

紐約華埠非裔男突揮拳 華婦被打到跌坐在地

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦
邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母
驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門

驅逐租客禁令 6月將到期 數百萬人恐被掃出門