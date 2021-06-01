大坂直美為媒體陷糾結 英媒分析與澳網經歷有關

英媒分析，大坂直美這次意外退賽的根源，或許可追溯至2019年她在澳網奪冠後糟糕的賽後訪問。(美聯社)

日本 網球好手大坂直美 拒絕參與記者會，並以保護自身心理健康為由退出本屆法網。英媒分析，大坂這次意外退賽的根源，或許可追溯至2019年她在澳網 奪冠後那場糟糕的賽後訪問。

23歲的大坂直美本屆法網只打了一場比賽，就因拒絕履行受訪義務而被罰了1.5萬美元，並被警告有被取消參賽資格的風險。她31日做出退出大賽的決定，震驚體壇。

大坂直美透露，她一直飽受心理健康之苦，並持續性自我懷疑。她表示：「老實說，自2018年美網以來，憂鬱症就一再發作，一直難以解決。」

大坂在當年美網擊敗小威廉絲（Serena Williams），拿下個人首座大滿貫賽冠軍。但她奪冠的光芒卻因小威與主審激烈爭執而蒙上陰影；小威球迷還在頒獎典禮大喝倒彩，讓大坂紅了眼眶。

英國「每日郵報」（Daily Mail）指出，澳洲媒體從那時起就開始帶給大坂壓力。當時墨爾本（Melbourne）「前鋒太陽報」（Herald Sun）刊出諷刺插畫，描繪壯碩的小威在壞掉的網球拍上跳個不停，一旁主審還被配上口白，對大坂直美說：「妳就不能放水讓她贏嗎？」

2019年，大坂前往墨爾本參加澳網，成功在大滿貫賽事連莊封后。賽後澳洲第9電視台（Channel Nine）資深體育新聞主播瓊斯（Tony Jones）對她的訪問，卻被觀眾評為令人難堪、有失體面且帶有侮辱意味。而大坂如今承認，當時她已受憂鬱所苦。

在那次訪問中，瓊斯先是嘲弄地說，他不確定大坂是怎麼一路把澳網獎盃扛到訪問現場；接著又暗諷大坂一臉嚴肅不太笑。瓊斯還質疑大坂：「妳的爺爺奶奶都在日本，妳3歲就離開日本，妳還認為自己是日本選手。」

影片來源：YouTube Wide World of Sports頻道

一名觀眾困惑指出：「所以瓊斯在5分鐘訪問裡，對世界第一暨兩次大滿貫賽冠軍得主大坂直美的問題是：買東西、微笑、怎麼有辦法扛獎盃，還有『自認是』日本人。好像第9電視台的訪問不夠侮辱人一樣。」

大坂在澳網的事件不只這樁。今年大坂在決賽擊敗美國好手布雷迪（Jennifer Brady）封后後，就因為說錯話遭受抨擊。

當時大坂詢問打輸她的布雷迪想被稱作「珍妮」或「珍妮佛」，布雷迪回答「珍妮」，結果大坂馬上用「珍妮佛」稱呼對方。現場觀眾都笑了，但一些球迷卻怒了。有網友稱她「完全不尊重對方」、「沒同情心」。

即使大坂隨後上推特（Twitter）澄清真的沒意識到自己講錯話並道歉，話仍已說出口。

如今大坂表示自己要退出法網，因為她無法再承受媒體放大檢視。

她表示：「認識我的人都知道我很內向，在球賽中看過我的人，會注意到我常常帶著耳機，因為那有助於減緩我的社交焦慮。」

法國網球協會（French Federation of Tennis）主席莫頓（Gilles Moretton）則以「不幸」形容大坂的退賽，表示「為大坂感到遺憾與難過」，並祝福她早日康復，期待明年法網再見到她。