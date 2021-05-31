世界排名第二 大坂直美宣布退出法網賽

日本網球女將大坂直美今天宣布，退出法國網球公開賽。(美聯社)

世界排名第二的日本 網球女將大坂直美 今天宣布，退出法國網球公開賽。先前她決定，抵制賽後記者會。

現年23歲的大坂是在推特發文，宣布退賽決定。文中說：「我認為，對比賽、其他選手以及我本人最好的作法就是由我退賽，這樣大家就能重新專注在賽事上。」

法網 30日點燃戰火，由今年在澳網收下個人第四座大滿貫的日本好手大坂直美打頭陣，名列女單第二種子的大坂直美首戰輕鬆過關，擊敗羅馬尼亞世界排名63的蒂格，將大滿貫連勝場次推進到15場。

大坂直美去年因疫情而未在法網參賽，今年重回紅土聖殿，在賽程還沒展開前卻先預告，考量「心理健康」因素，整個賽會都不會參加賽後記者會。

她在昨天首輪比賽勝出後，因拒絕接受媒體訪問而被罰款1萬5000美元。且被警告若持續不履行受訪義務，恐會失去法網和未來大滿貫賽的出賽資格。

但她今天贏得比賽後，同意在球場上接受簡短電視訪問。

大坂直美在陽光普照的中央球場（Court Philippe Chatrier）受訪時表示：「對我來說，在紅土球場比賽是一段努力過程，希望我會越打越好。這個球場很美，我只在這裡出賽過2次，…希望我能繼續在這裡出賽。」

大坂直美在美國網球公開賽（US Open）和澳洲網球公開賽（Australian Open）稱霸，但在法網從未打進16強。