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NBA／湖人雙星連手射日主場首勝 系列賽2：1

體育新聞組╱綜舍報導
詹姆斯（持球者）與戴維斯（前）聯手射下太陽，系列賽取得2比1領先。(歐新社)
詹姆斯（持球者）與戴維斯（前）聯手射下太陽，系列賽取得2比1領先。(歐新社)

太陽教頭賽後坦承是自己的決定，讓保羅（Chris Paul）在第4節關鍵時刻沒留在場上，也讓保羅肩傷問題再浮現，他27日雖順利出賽，可惜無力串連起太陽攻勢，湖人靠雙星聯手加上防守壓制，終場以109比95再下一城，取得2比1系列賽領先。

雙方此役很快在比賽進行到第2節進入泥濘戰，湖人單節只拿16分，而太陽更僅獲12分，不過到了第3節，紫金軍團率先甦醒，詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）挺身打破僵局，兩人合攻28分壓過太陽全隊整節所得23分。

太陽末節開局一度有所起色，但馬修斯（Wesley Matthews）冷箭連發，且打開的詹姆斯也在低位單吃克勞德（Jae Crowder），上演精彩拉杆反手上籃，讓全隊士氣大振，更讓湖人主場球迷如癡如醉，落後達21分之多下，太陽最後反撲也來得太遲。

湖人摘勝後也是2012年以來季後賽主場首勝，去年季後賽因疫情皆於迪士尼園區舉行。戴維斯本場攻34分居首，詹姆斯挹注21分；太陽部份，艾頓（Deandre Ayton）獲22分，布克（Devin Booker）命中率不佳，更與克勞德遭驅逐出場，保羅末節大部分時間都坐板凳，由替補的佩恩（Cameron Payne）頂替。

湖人 季後賽 迪士尼

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