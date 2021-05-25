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NBA／哈里斯發威上半場豪取22分 籃網痛宰綠衫軍

體育新聞組╱綜合報導
哈里斯（左）上半場豪取22分的助威下，籃網迅速拉開與塞爾蒂克差距，右為杜蘭特。(歐新社)
哈里斯（左）上半場豪取22分的助威下，籃網迅速拉開與塞爾蒂克差距，右為杜蘭特。(歐新社)

首戰在下半場扭轉戰局的籃網，25日的第二戰甫開賽就掌控比賽節奏，在哈里斯（Joe Harris）上半場豪取22分的助威下，籃網迅速拉開與塞爾蒂克的差距，也讓比賽早早就分出勝負。終場，籃網以130比108輕鬆大勝綠衫軍，系列賽取得2連勝。

哈里斯首節就拿下16分，上半場三分球8投6中，刷新籃網季後賽半場三分球紀錄，帶動球隊半場拉開24分差。哈里斯全場得到25分4籃板3助攻2抄截，其中三分球10投7中，追平威廉斯（Deron Williams）所保持的隊史季後賽紀錄。

杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）在比分大幅拉開的情況下，第四節高掛免戰牌，杜蘭特12投8中高效率拿到26分8籃板5助攻4阻攻，厄文15分6籃板6助攻；哈登（James Harden）則是在第四節持續上場一段時間，他拿到20分7助攻5籃板。

籃網團隊命中率達到52.3%，轟進17顆三分球，全場最多領先33分。葛里芬（Blake Griffin）拿到11分4助攻3籃板，沙米特（Landry Shamet）10分。

泰托姆（Jayson Tatum）表現持續不振，此役更是12投3中，只得到9分4籃板2抄截2阻攻，甚至還因眼部受傷僅打了21分鐘就退場；史馬特（Marcus Smart）19分6助攻3籃板，華克（Kemba Walker）17分7助攻3籃板，湯普森（Tristan Thompson）15分11籃板。

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