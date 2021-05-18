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MLB／大谷翔平第13轟獨居領先 印地安人讚他地表唯一

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平第2局就轟出三分砲，本季第13轟獨居全壘打榜領先。Getty Images
大谷翔平第2局就轟出三分砲，本季第13轟獨居全壘打榜領先。Getty Images

解除限制的天使隊「二刀流」大谷翔平，本季繳出超狂成績，印地安人隊今天起與天使進行3連戰，正面見識他的雙刀功力，印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）、總裁安托列提（Chris Antonetti）談到大谷，都紛紛讚賞他擁有不世出的天賦。

兩隊今天展開3連戰，大谷翔平將在最終戰擔任先發投手，今天先以第2棒、指定打擊出賽，第2局就轟出三分砲，本季第13轟獨居全壘打榜領先。

大谷翔平這一轟鎖定一記超高的壞球出棒，球進壘時距離地面4.19呎高，為今年形成全壘打的挨轟球裡第二高，僅次於阿斯圖提歐（Willians Astudillo）的4.24呎。

大谷翔平投、打都成本季話題人物，法蘭柯納賽前被問到對大谷翔平的印象，他說：「他是不可思議的運動員，世代的（generational），我認為這是很好的形容詞。」他表示，大谷翔平在投、打兩端所展現的水平，真的很不可思議。

安托列提也說：「當大家討論世代級的天賦，他就是那個人，地表上沒有其他運動員可以像他那樣，在投、打兩端都有如此高水準，他真的非常卓越且獨特，所以我會珍惜我們可以與他比賽、看他打球的機會。」

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