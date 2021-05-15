足球／席丹傳下周賽季結束後 辭去皇馬總教練

西甲勁旅皇馬總教練、前法國球星席丹傳出將在這個球季結束後辭職。（美聯社）

西甲勁旅皇馬，目前戰績位居第二，但西班牙媒體指出，總教練席丹已經告知球員，他打算在這個球季結束後辭去現有職務。

根據西班牙廣播電台「零微波」（Onda Cero）、西班牙網路媒體Goal的報導，席丹（Zinedine Zidane）和西班牙甲級足球 聯賽（La Liga）皇家 馬德里（Real Madrid）的合約要到2022年才到期，但他一周前告知球員，他將在本賽季於下周結束後離開。

Goal指出：「席丹是於上周末在瓦爾德貝巴斯（Valdebebas）對決塞維亞（Sevilla）之前，告訴球員這個消息。」

零微波的記者布爾戈斯（Fernando Burgos）說，席丹離開後，可望接任皇馬總教練的可能人選包括前義大利 甲級足球聯賽名隊尤文圖斯（Juventus）總教練阿萊格里（Massimiliano Allegri）、西班牙傳奇球星勞爾（Raul Gonzalez），和即將交出德國隊兵符的勒夫（Joachim Loew）。

席丹今天稍早已經暗示他可能會離開皇馬，他表示，他相信「是改變的時候了」。

他說：「是時後改變了，這不僅是為了我好，這對所有人都好。」

席丹熱烈地談論他的球員，他形容自己和他們的關係，是「完全尊重」對方，並強調他會「永遠記得」他們曾在一起的時光。

當記者詢問，這是否是在道別？席丹說：「我只能說同樣的話，我不知道未來會如何，但此刻我在這裡。是的，明天我們還有比賽要踢，在那之後，我們另外還有一場比賽。」