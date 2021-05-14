NBA新設「賈霸獎」 表揚致力種族平權球員

賈霸。（美聯社）

為紀念傳奇名將賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）追求社會公平正義，NBA 聯盟正式宣布將設立社會正義冠軍獎以表揚替社會正義及種族平等做出貢獻的球員。獲獎的球員將會在季後賽期間受到表揚，且聯盟會捐贈10萬美元至獲獎球員所指定的組織，另外入選的4位球員則會獲聯盟各自捐贈2萬5000美元至其所指定的組織。

高齡74歲的傳奇名將賈霸對此表示：「很開心看見聯盟試著宣傳社會正義意識，且我也對於聯盟以我的名字設立此獎項感到受寵若驚。」NBA30支球隊都將會提名一位選手，而最終名單將會由聯盟高層、社運人士及退休球員所組成的7人委員會決定。

賈霸過去曾拍賣自身在球場上的紀念品以幫助孩童學習，其中甚至包含了冠軍戒指。另外在去年美國 爆發種族歧視 問題時，賈霸也曾出面替種族平權發聲，呼籲大家正視種族歧視的問題。

除了以賈霸為名所設立的社會正義及種族平等獎之外，NBA聯盟也有許多以球員為名所設立的獎項。例如：以已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant)為名的明星賽最有價值球員獎，或是以傳奇球星羅素（Bill Russell)為名的總冠軍賽最有價值球員獎，以及以特威曼（Jack Twyman）和斯托克斯（Maurice Stokes）所命名的年度最佳隊友獎等獎項。