MLB／大谷12日戰太空人再度開啟「雙刀模式」

「二刀流」大谷翔平明天擔任先發投手、出戰太空人隊，確定再啟「雙刀模式」。(美聯社)

「二刀流」大谷翔平明天擔任先發投手、出戰太空 人隊，確定再啟「雙刀模式」，天使 隊總教練麥登（Joe Maddon）說：「他說他想，所以我們會再做一些調整。」

大谷翔平本季擔任投手出賽4場，近兩場並未讓他同場打擊，主要是因為他這兩場因水泡、觸身球有傷勢疑慮，若無法撐長局數，加上球隊傷兵問題，麥登擔心在他退場後沒有足夠人手代打投手棒次，因此讓他專心投球。

大谷想要同場投、打的意志未曾減損，這次被徵詢明天打擊的意願，毫無意外又給了「我要！」的答案，明天預計將擔任先發投手、第2棒出賽。

加上今天，天使本季共出賽34場，而大谷擔任打者出賽32場，「打者大谷」缺席的那兩場，就是「投手大谷」專心投球的那兩場，意味他本季至今維持全勤出賽。

麥登對此也說印象深刻，「如果當天有與投球有關的任何事情，都是他在那天的第一要務，像是投牛棚或與投球有關的訓練，這些事情都凌駕於擔任打者出賽之上，但這些都未影響到他，他先前也有遇到水泡問題，但也熬了過來。」

大谷翔平本季頻頻開砲，今天賽前已敲10轟、並列大聯盟領先，是否看好他有稱霸本季全壘打的能耐？麥登說：「當然，他辦得到！」他進一步解釋，隨著球季越長，大谷勢必會面臨疲勞，到時教練團需要協助他找出因應之道，「但至少此時此刻，他感覺非常生猛有力。」