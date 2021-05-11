東奧／小威廉絲參賽否？「 無法想像寶貝女兒沒隨行」

小威廉絲。(美聯社)

美國 網壇傳奇小威廉絲（Serena Williams）在澳網後首度回歸賽場，本周將在羅馬女網賽亮相，開戰前被問到是否參加延期一年的東京奧運 ，她表示還沒多想，但無法想像寶貝女兒無法隨行的狀況。

東京奧運已經確定不開放海外觀眾，代表小威就算參加東奧，3歲的女兒屆時也無法親眼見證媽媽場上英姿。

「我從未超過24小時離開她，所以我想這應該可以回答這問題。」被問到是否參加東奧的小威還加了一句，「我們是最好朋友。」

小威也提到，其實還沒認真思考東奧是否參賽的問題，「因為這本來該是去年就舉辦的比賽，現在是今年，目前仍有疫情 ，有太多要考量，而且還有大滿貫，所以我必須一天一天來，需要好好確定下一步。」

小威生涯已打下23座大滿貫，只差一冠就能追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）保持的史上最多24冠紀錄，羅馬女網賽成她測試備戰紅土的舞台，「希望能在這裡有些好比賽，然後我會參加另個大滿貫，這總是讓我興奮，所以我會準備妥當。」

今年法網也受新冠肺炎疫情影響，延後一周開戰的賽程將從5月24日進行到6月13日。