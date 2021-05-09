影／巨人隊坂本勇人右手指骨折 恐影響東奧參賽
日本職棒巨人隊球星坂本勇人，於今天對決養樂多，終場雖以7:5獲勝，但擔任先發第二棒的遊擊手坂本勇人，五局下換防時回到休息區時感到右手不適，後來被換下休息，並進行檢查。結果情況嚴重，診斷出來是右手姆指有骨折現象，原辰德監督表示，「還沒有到詳細報告，但希望沒事。」
坂本勇人的受傷不僅可能影響到巨人隊，另一方面日本媒體憂心是東京奧運，如果不能及時恢復，恐怕對東奧棒球賽產生影響。因此在日本棒球界引起相當大震撼。
坂本勇人疑似在第五局四壞球保送後，在一次牽制回壘時傷了右手。
＜#巨人－#ヤクルト＞◇9日◇東京ドーム#坂本勇人 選手が途中交代しました。— 日刊スポーツ 巨人担当 (@nikkan_giants) May 9, 2021
試合前時点での今週４試合では、打率４割６分７厘、３本塁打と好調でした。
巨人坂本が６回途中交代、ヘッドスライディングで負傷か 右手確認の場面も https://t.co/laWON5paV1
塁上に残ってたから多分骨折とか大きなケガではないと思うけど大事をとっての交代だろうね... #巨人 #坂本勇人 pic.twitter.com/o4WLNQjdKz— あき (@A61400548) May 9, 2021
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