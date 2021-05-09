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影／巨人隊坂本勇人右手指骨折 恐影響東奧參賽

聯合新聞網 / 綜合報導
日本職棒巨人隊球星坂本勇人。 歐新社
日本職棒巨人隊球星坂本勇人。 歐新社

日本職棒巨人隊球星坂本勇人，於今天對決養樂多，終場雖以7:5獲勝，但擔任先發第二棒的遊擊手坂本勇人，五局下換防時回到休息區時感到右手不適，後來被換下休息，並進行檢查。結果情況嚴重，診斷出來是右手姆指有骨折現象，原辰德監督表示，「還沒有到詳細報告，但希望沒事。」

坂本勇人的受傷不僅可能影響到巨人隊，另一方面日本媒體憂心是東京奧運，如果不能及時恢復，恐怕對東奧棒球賽產生影響。因此在日本棒球界引起相當大震撼。

坂本勇人疑似在第五局四壞球保送後，在一次牽制回壘時傷了右手。

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