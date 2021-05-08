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MLB／又是無安打比賽 紅人左投邁利寫紀錄笑喊休12天

記者陳宛晶／綜合報導
紅人邁利投出本季第四場無安打比賽，苦主又是印地安人。 路透
紅人邁利投出本季第四場無安打比賽，苦主又是印地安人。 路透

今年的大聯盟賽場上，最不缺的就是無安打比賽，紅人隊34歲左投邁利（Wade Miley）今天面對印地安人隊，以114球投完9局、沒被敲出安打，僅讓對手靠1次失誤、1次保送上壘，紅人第9局攻下3分以3：0贏球，成就邁利的無安打比賽，而他將功勞歸給兒子Jeb。

邁利開賽起16上16下，直到第6局、一出局後，才因二壘手杉賽爾（Nick Senzel）的失誤，出現第一位上壘者，邁利也在這局出現保送，成為印地安人全場唯二上壘者。

比賽以0：0一路僵持，邁利的紀錄還需要勝利來支援，紅人在9局上終於打下3分，包括穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）的安打帶有2分打點，邁利再以8球抓下最後3個出局數，確定無安打比賽到手。

「這感覺太超現實了。」邁利坦言，「我已經投到沒力，但努力擠出一點點力氣再投第9局，這結局真的棒透了。」賽後訪問經過總教練貝爾（David Bell）身邊，他還開玩笑說：「我可能需要休12天。」

邁利今天出賽時，右肘上有個綠巨人浩克刺青，他在賽後場邊訪問中解密，這是他的兒子Jeb希望他貼上的刺青貼紙，也為他今天的比賽帶來好運。

邁利以34歲又127天完成無安打比賽，為2004年蘭迪強森（Randy Johnson）40歲又251天後的最老國聯投手紀錄，而這是本周大聯盟場上的第2場無安打比賽，本季則是第4場，前一次在5月8日前已出現4場以上無安打比賽，已要追溯到1917年（5場）。

印地安人今年已經兩度成為無安打比賽的苦主，前一次是4月15日白襪隊投手洛登（Carlos Rodon），今天又遭到邁利毒手，此役全場未上的張育成，等於在1個月內就兩度見證無安打比賽。

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