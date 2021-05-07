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MLB／近17場僅拿4勝丟王座 「宇宙道奇」怎麼了？

編譯中心 / 綜合報導
道奇近況不佳，過去17場比賽吞下13敗，讓出國聯西區王位。美聯社
道奇近況不佳，過去17場比賽吞下13敗，讓出國聯西區王位。美聯社

本季初道奇展現力拼衛冕態勢，曾以13勝2負獨走全大聯盟，但隨後遭遇逆境打擊，道奇過去17場比賽中吞下13敗，創下睽違4年來連續輸掉4個系列賽，也丟掉了原被外界認為再穩固不過的國聯西區王座，美媒《CBS SPORTS》也特地撰文寫道，過去三周以來，道奇隊成為大聯盟最差球隊之一的四個原因。

自拿下13勝2負的傲人戰績後，道奇便每況愈下，這段期間僅拿下4勝並吞下與老虎並列全聯盟最多的13敗，根據《FanGraphs》數據，道奇季前被認為有70%的機率在國聯西區封王，開季初甚至一度衝到86.9%，但在遇上空前大低潮後，戰績已遭巨人、教士超越，而後頭仍有響尾蛇競逐，道奇封王的機率已大幅下修至54.6%

《CBS SPORTS》今日針對道奇近期戰績不佳做出報導，並歸咎出4個原因。

打擊斷層多

首先為這段連敗期間，打擊無法有效串連導致攻擊效率低落，尤其道奇本賽季最常被安排在首2棒的貝茲(Mookie Betts)及席格(Corey Seager)，在道奇打出13勝2負的夢幻開局期間，兩人合繳.302/.412/.521的高檔打擊三圍，但此後僅有.209/.306/.308的低迷表現，兩人無法上到壘包，也讓道奇進攻始終不順，此外遭點名的還有孟西（Max Muncy，打擊率.111）、勒克斯(Gavin Lux，打擊率.212)及透納(Justin Turner，打擊率.241)

牛棚已砸鍋12次

其次，不穩定的牛棚也讓衛冕軍無法在關鍵時刻收下勝利，雖然整體上仍有不錯的3.69防禦率，但在32場比賽中，道奇牛棚已有多達12場無法守住領先，而在去年60場縮水賽季中，僅有10場搞砸了領先，尤其今年延長賽沿用突破僵局制，道奇投手往往無法凍結壘包跑者，導致本季在延長賽僅有1勝5負戰績。

陣容深度不見了

而道奇過往能稱霸國西的關鍵，在於傲視全聯盟的陣容深度，每當有球員受傷倒下，這些替補端的小將總能適時補上空缺，如同過去赫南德茲（Enrique Hernandez）及弗里斯(David Freese)那樣，但本季道奇板凳可說是乏善可陳，除了麥金斯崔（Zach McKinstry）、貝蒂（Matt Beaty）仍持續繳出好表現外，李歐斯（Edwin Rios）、萊里(Luke Raley)等這些農場新秀依舊低迷。

傷兵人數國聯第三多

而最後困擾著道奇的便是傷痛，多達11名球員仍躺在傷兵名單上，僅次於釀酒人的16人及巨人隊12人，而過去道奇隊可以發揮板凳深度，來降低傷病所帶來的風暴，但今年這些替補球員並沒有完善發揮，而且球隊的傷兵數量著實過多，讓戰力銜接不上。

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