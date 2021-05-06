舉槍自盡瞎右眼 羅賓遜入選小聯盟3A球隊25人名單

羅賓遜去年2月資料照。他因憂鬱纏身去年4月舉槍自盡，奇蹟生還但右眼失明，歷經一年努力入選3A沙加緬度河貓25人名單。(Getty Images)

羅賓遜因憂鬱纏身去年4月舉槍自盡，奇蹟生還但右眼失明，歷經一年努力奮鬥，5日入選美國 職棒大聯盟舊金山 巨人的3A球隊沙加緬度河貓25人名單。

羅賓遜（Drew Robinson）去年11月接受ESPN記者巴桑（Jeff Passan）訪問，吐露這段不堪回首往事。當時27歲的羅賓遜坐在拉斯維加斯（Las Vegas）自宅客廳，舉手槍對準太陽穴並扣下扳機。

他說，自戕在他的頭部留下穿孔槍傷約莫20小時後他才醒來並擔心失明，的確槍傷毀了他的右眼，不過奇蹟生還卻使得他意識到想要活下去，於是趕緊撥打911求救。

羅賓遜告訴巴桑，他在電話中說：「我需要救護車，我昨晚打算自殺，而我卻沒死，我想我的眼睛可能瞎了，我的右眼睜不開，而且我的頭有個洞，好痛。」

子彈造成重傷，但沒射中羅賓遜的大腦與主動脈，自槍傷所造成的身心傷害逐漸復原以來，羅賓遜一方面致力於分享他的遭遇，幫助其他飽受身心痛苦者，並致力重返棒球場。

影片來源：ESPN

復健的重要一環是努力適應使用單眼，醫生無法挽回他失明的右眼，目前他的右眼窩安裝義眼，但僅能靠一隻眼打球，並不能阻止他重拾棒球。

羅賓遜往昔曾征戰大聯盟共3個球季，先後效力德州 遊騎兵，以及最近一次是2019年披聖路易紅雀戰袍，入選沙加緬度河貓的25人名單，並非羅賓遜棒球生涯的高峰。

不過這項成就彰顯了羅賓遜擺脫憂鬱深淵東山再起的里程碑，猶如他在推特發文所言：「這對我而言意義格外重大，我很興奮、緊張、充滿信心，更重要的是，我準備好迎接這美妙經歷。」