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跨性別第一人 紐西蘭舉重選手可望參加奧運

中央社威靈頓6日綜合外電報導
紐西蘭舉重選手哈伯德即將成為首位在奧運出賽的跨性別運動員。(Getty Images)
紐西蘭舉重選手哈伯德即將成為首位在奧運出賽的跨性別運動員。(Getty Images)

紐西蘭舉重選手哈伯德（Laurel Hubbard）即將成為首位在奧運出賽的跨性別運動員，必將再次引爆與跨性別人士相關的運動倫理論辯。

43歲的哈伯德生為男兒身，但30多歲時變性成為女人，她即將根據疫情時期實施的新規定參與東京奧運

哈伯德出示睪固酮濃度低於國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）門檻的證明之後，取得女子舉重項目參賽資格。

哈伯德目標加入紐西蘭東京奧運代表隊，參加女子87公斤以上級賽事。目前她在女子87公斤以上級排名世界16。

哈伯德2018年就已青史留名，當時她參加在黃金海岸（Gold Coast）舉行的大英國協運動會（Commonwealth Games），是第一位參賽的跨性別選手。不過她後來因肘傷退賽，還幾乎因為傷勢斷送了運動生涯。

紐西蘭奧運代表隊名單尚未出爐，但官員表示，哈伯德可能已符合簡化過的資格標準。受2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情影響，國際舉重總會（International Weightlifting Federation）簡化了相關標準。

紐西蘭奧林匹克委員會（New Zealand Olympic Committee）表示：「紐西蘭奧林匹克委員會證實，由於國際總會資格系統修訂，許多紐西蘭舉重選手，包括大英國協運動會跨性別運動員哈伯德，可能因此取得國際總會的2020東京奧運出賽名額。」

紐西蘭奧委會非常支持哈伯德參賽，並說所有獲選參加東京奧運的運動員都會得到奧委會支持；但體育界並非都抱持支持態度，哈伯德參加奧運，勢必會讓跨性別運動員這個棘手議題受到密切關注。

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