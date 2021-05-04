MLB／投手大谷手痛請假 打者大谷開轟登全壘打王

大谷翔平第6局敲出兩分砲。(美聯社)

「投手大谷」昨天因右肘痠痛取消先發計畫，「打者大谷」沒閒著，天使 隊「二刀流」大谷翔平此役擔任指定打擊出賽，面對光芒隊，4打數敲出2安打，第6局敲出兩分砲，本季第9轟讓他再度登頂全壘打王，天使終場則以3：7輸球。

大谷翔平原訂昨天要登板投球，卻因昨天的1顆觸身球打亂計畫，他因右肘仍感痠痛，總教練麥登（Joe Maddon）決定多給他一、兩天時間，推遲先發計畫，但「打者大谷」依然上工，擔任先發第2棒、指定打擊。

面對光芒先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow），大谷的第一打席就很有戲，他擊出游擊方向滾地球，球打到游擊手亞當斯（Willy Adames）的手套彈往外野，雖然距離不遠，一回神卻已看到大谷翔平一溜煙跑上二壘。

大聯盟官網報導寫著：「大谷敲出游擊方向…二壘打」，儘管又一次靠腳程刷版面，但他隨後盜三壘被抓到，天使也在這局無功而返。

大谷的第二打席吞下三振，第三打席在前一棒獲得保送後，他鎖定88.1哩滑球出棒，掃出中外野方向兩分砲，本季第9轟出爐，再度竄上並列全壘打榜第一，最後一打席則是左外野飛球出局。

影片來源：YouTube MLB頻道