NBA／綠衫軍2球星意外相撞 泰托姆報平安

塞爾蒂克隊主將布朗（中）和隊友泰托姆相撞後，一跛一跛走下場。(美聯社)

塞爾蒂克隊昨天不但以119：129敗給拓荒者隊，兩大主將布朗（Jaylen Brown）和泰托姆（Jayson Tatum）還發生相撞意外，雙雙提前退場，其中布朗還是在隊友攙扶下離場。

意外發生在比賽終了前的40.4秒，相撞前布朗出賽35分鐘，繳出16分、11籃板和4助攻；上周對馬刺 隊剛轟下生涯新高60分的泰托姆，昨天上場37分鐘也有33分貢獻。

「綠衫軍」教頭史蒂文斯賽後表示，暫時還沒兩人最新狀況可以更新，隊醫將持續觀察兩位球星狀況。

影片來源：YouTube

泰托姆賽後倒是有接受訪問，他表示感覺還可以，且希望布朗一切無礙，「我們會看看明天我的感覺如何。」

塞爾蒂克昨天的亮點在於後衛佛尼爾（Evan Fournier），他3月底從魔術隊被送到「綠衫軍」後，只打4場比賽就因新冠肺炎篩檢 呈陽性遭隔離，缺席9場比賽回歸後打得掙扎，不過昨天10投8中，包含7投5中的三分球，貢獻全隊次高21分，單場進球數剛好等於回歸後的前5場比賽加總。

復出前5戰合計37投8中的佛尼爾說，染疫後的症狀就像腦震盪，對自己的視力和感知都有造成影響，到球場的感覺還是有點奇怪，「現在感覺有好一點，但一開始，光線會影響我的眼睛，視線很模糊。」