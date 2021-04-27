MLB／全壘打王扛先發投手 大谷翔平收穫百年紀錄+勝投

天使隊「二刀流」大谷翔平擔任先發投手出戰遊騎兵隊，成為百年來第一位在全壘打榜位列第一的先發投手。美聯社

天使 隊「二刀流」大谷翔平昨天以7轟「登基」全壘打榜領先，今天擔任先發投手出戰遊騎兵隊，成為百年來第一位在全壘打榜位列第一的先發投手，天使此戰取消指定打擊，大谷投5局失4分、狂飆9次三振，打擊區上也有3支2的好表現，天使以9：4贏球，大谷拿到本季首勝，也是相隔了1072天再奪勝投。

總教練麥登（Joe Maddon）笑說，「其實我根本沒發現他在全壘打榜領先，他今天先發投球、還打第2棒，這真的是百年一遇，我想他今天會很興奮。」前一位先發投球時，握有全壘打榜領先位置的投手，已是1921年6月13日（美國 時間）貝比魯斯（Babe Ruth）。

挾著超狂紀錄登板，大谷翔平此役的表現又是轟轟烈烈，他在第1局獲得保送上壘，並靠安打跑回天使的第1分，下個半局就連本帶利吐了回去，先遭洛伊（Nate Lowe）敲出三分砲，因高飛犧牲打再失1分，單局狂瀉4分。

「投手大谷」丟掉的分數，「打者大谷」幫忙討回來，大谷翔平在2局上敲二壘打、帶2分打點，楚奧特的安打再送回大谷，比分改寫為4：4。

天使第3局再追加3分，包括厄普頓（Justin Upton）、普荷斯（Albert Pujols）連兩打席敲出陽春砲，楚奧特的二壘打再帶1分打點，全力相挺大谷向勝投邁進。

大谷最終以75球投5局，只被敲3安打，他在首局失血4分後穩住陣腳，一度連續解決13人次，三振數狂飆，最終繳出9K，打擊區上則是3打數敲出2安打、有1保送，貢獻2分打點、跑回3分。

遊騎兵隊韓籍投手梁玹種今天升上大聯盟，今天迎接大聯盟初登板，第3局接手先發投手留下的爛攤子，以66球中繼4.1局，被敲5安打、失2分，挨了一發陽春砲；大谷翔平與梁玹種在第6局過招，大谷突襲短打「點」出內野安打。