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NBA／柯瑞手感降溫 連得30分中斷 勇士遭巫師逆轉

體育新聞組╱綜合報導
柯瑞（左）、衛斯特布魯克（右）手感都不佳，但最終巫師擊敗勇士。（Getty Images）
柯瑞（左）、衛斯特布魯克（右）手感都不佳，但最終巫師擊敗勇士。（Getty Images）

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）日前以連續11場單場得30分以上的紀錄，追平「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)以及歐尼爾（Shaquille O'Neal），21日對上巫師，柯瑞明顯手感不如前幾日，全場投25中7，三分球投14中2，只拿18分，無奈中止個人連續得分破30紀錄，勇士也在最後關頭慘遭巫師逆襲，終場比數114：118。

前11場得分都破30的柯瑞，這一戰上半場完全熄火，半場投10中2，含三分球投6中0，只拿4分、5助攻，也讓勇士打完首節就落後18分之多，幸好次節板凳出發的烏布雷（Kelly Oubre Jr.）爆發，帶領勇士逐漸追上，上半場結束，勇士追到58：60。

到第3節還剩7分20秒，柯瑞總算在第8次三分出手命中，也在第3節獨拿10分，幫助勇士超前比數，更在前3節結束，取得93：86領先。

勇士最後6分17秒換上柯瑞，卻被巫師打出7：0追上，甚至取得4分超前，柯瑞最後讀秒接連兩次上籃得分，更在關鍵時刻把球抄走，維金斯（Andrew Wiggins）最後8.1秒上籃卻放槍，伯坦斯（Davis Bertans）最後5.2秒兩罰皆中，擴大差距到4分，勇士苦吞逆轉敗。

另一場逆轉秀，籃網對戰暴龍，儘管厄文(Kyrie Irving)拿下28分、11籃板與8助攻的接近大三元表現，籃網仍遭暴龍逆轉，終場103：114輸給地主，關鍵就在暴龍大前鋒席亞康（Pascal Siakam）徹底爆發，貢獻27分、9籃板及6助攻的優異演出。

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