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NBA／籃網出事了 哈登腿傷復發 無限期停賽

體育新聞組／綜合報導
哈登復健受阻，官方宣布持續養傷，可能等到季後賽才能上場。（Ge）
哈登復健受阻，官方宣布持續養傷，可能等到季後賽才能上場。（Ge）

籃網再傳壞消息，官方網站20日宣布，球星哈登(James Harden)傷勢復元遭遇挫折；哈登在訓練時腳筋傷勢復發，球隊為謹慎處理將讓他繼續休息，有可能持續養傷到季後賽開打。

官方指出，哈登在球場上進行恢復訓練時遭遇挫折，並已做核磁共振檢查；主帥奈許（Steve Nash）指出，哈登並沒有跌倒或出現特別的動作引發不適，「他只是有拉傷的感覺，掃描顯示他的傷勢確實復發。」哈登本季至今場均上場37.1分鐘，能得到25.3分8籃板10.9助攻，外帶1.2抄截和0.7個火鍋，表現非常全面，他因為腿傷已經缺席籃網隊過去的6場比賽。

籃網本季在迎來哈登後持續補強，相繼簽下葛瑞芬(Blake Griffin)、 35歲老將艾德里奇（LaMarcus Aldridge，若算上喬丹(DeAndre Jordan)，可說擁有六星的豪華陣容；不過艾德里奇沒打幾場就因心律不整疑慮宣布退休，杜蘭特剛復出不久也在18日的比賽傷到左腳，估計要休息一段時間，如今加上哈登歸期不定，只剩下厄文(Kyrie Irving)獨撐大局。

籃網目前以38勝19負高居東區第二，但近5戰只拿下2勝，狀況並不佳。

哈登復健受阻，官方宣布持續養傷，可能等到季後賽才能上場。（Getty Image...
哈登復健受阻，官方宣布持續養傷，可能等到季後賽才能上場。（Getty Images）

喬丹 厄文 退休

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