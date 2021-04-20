足球／超級聯賽創立不到48小時 英超6隊反悔退出

憤怒的球迷阻擋切爾西球員前往球場，球團顧問切赫懇求球迷讓道。（歐新社）

在宣告創立不到48小時後，切爾西、曼城、阿森納、利物浦、熱刺和曼聯宣布退出籌備中極具爭議的超級聯賽。

超級聯賽的12個原創球團遭到激烈批評的巨大壓力。18日宣告脫離歐洲足球 現有組織並組建自有的獨家聯賽，最快明年開踢。但是兩天後，聯盟似乎瀕臨分裂，而且崩解已經開始。

曼聯CEO伍德沃德（Ed Woodward）將離職。利物浦失去一家贊助商。而據傳超級聯賽最重要的倡儀者尤文圖斯總裁阿涅利（Andrea Agnelli）將辭職，但尤文否認相關報導。

其他6支球隊：巴塞隆納、皇馬、馬競、尤文圖斯、國際米蘭和AC米蘭尚未宣布下一步計畫，但如果沒有英格蘭球隊，聯賽可能無法成立。

憤怒的球迷阻擋切爾西球員前往球場，球團顧問切赫懇求球迷讓道。（路透）

切爾西的決定是第一個倒下的骨牌，藍軍在前往倫敦主場史丹佛橋球場（Stamford Bridge Stadium）參加英超 聯賽前一個小時，抗議超級聯賽的切爾西球迷阻擋了球員巴士路線。球團顧問傳奇球員切赫（Petr Cech）還得懇求球迷讓巴士通行。

切爾西和曼城的退出是對超級聯賽的沉重打擊，讓12個球團20日晚間緊急聚會，幾小時後英國 4支球隊宣布退出。

阿森納對球迷發表公開信指出：「我們錯了，對此深感抱歉。」「在這幾天聽到你們和整體足球界的聲音後，我們決定退出籌備中的超級聯賽。」

顯然崩解的具體原因尚不清楚，但強烈反對和威脅可能是最大因素。切爾西和曼城都將在下周參加本賽季的歐冠聯賽4強賽，而反對超級聯賽的歐洲足聯（UEFA）則威脅將兩家球團踢出4強。

這12個超級聯賽原創球團在18日晚上宣布成立計畫，並發表聲明「期待」另外3個俱樂部也能加入。但是這3家球團：拜仁慕尼黑、多特蒙德和PSG都表態拒絕，削弱成立的氣勢。

包括英國首相強生（Boris Johnson）在內的政界人士也反對超級聯賽，並承諾將竭盡全力阻止。強生對切爾西和曼城的退出表達讚許。

足球界全球組織國際足聯（FIFA）和UEFA提出激烈回應，誓言禁止超級聯賽的創始俱樂部及其球員參加冠軍聯賽、世界杯以及所有其他受制裁的比賽。

目前還不清楚UEFA、FIFA和各國聯賽如英超是否會處分這些「造反」的球團，或者雙方是否會就超級聯賽的訴求展開協商。