不後悔回美 林書豪：即使沒返NBA 仍會為亞裔發聲

林書豪近日將獲知是否重回美國職籃NBA取得新機會，但即使沒有重返NBA，他會繼續在反亞裔暴力的浪潮中發聲。（Getty Images）

台裔球星林書豪 近日將獲知是否重回美國職籃NBA 取得新機會，但即使沒有重返NBA，他會繼續在反亞裔 暴力的浪潮中，帶頭發聲、樹立榜樣。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）今天報導，林書豪重返NBA取決於是否有球隊需要一位能指導年輕球員、又有進攻思維的替補控球後衛。

近10年的時間，林書豪想重拾2012年在紐約尼克掀起的「林來瘋」（Linsanity）成功，那渴望有時幾乎吞噬了他。現在，他平靜看待這段期間在聖克魯斯勇士隊（Santa Cruz Warriors）的表現，能否為他拿到NBA 合約。不管如何，林書豪心靜自得。

林書豪今年1月放棄加盟一季的中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼隊，返美加入發展聯盟（G League），在聖克魯斯勇士隊出賽九場。林書豪場均19.8分、3.2 籃板、6.4助攻。經紀人告訴他，這成績讓NBA對林書豪的年紀與打球效率安了心。

雖然「林來瘋」現象已是九年前，林書豪在跨社群平台推特（Twitter）、Instagram、中國新浪微博與抖音，擁有近1700萬追隨者。過去兩個月中，美國因攻擊亞裔的暴力事件不斷激增，他在社群媒體上多次以「停止仇視亞洲人」（#StopAsianHate）標籤進行呼籲。

亞特蘭大於上個月16日發生六名亞裔女性受害的槍擊案。林書豪與嫂嫂Patricia Sun共同署名的投書文章共852字，於3月22日刊登在「時代雜誌」（TIME）網站。他對不斷升高的仇視亞裔表達憤怒，並遺憾在「林來瘋」暴紅期間，未能替亞裔美國人做更多事。

「2012年那時，我一心只想打籃球，」在舊金山灣區巴羅艾托（Palo Alto）成長、父母來自台灣的林書豪寫道，「那是我最大的錯誤之一」。

隨著林書豪國際知名度提高，他意識到亞洲人和亞裔美人對自己的故事有很深連結，因為亞裔「迫切想挑戰主流媒體中的刻板印象」。

亞裔美國人被認為是美國最成功的少數民族之一，然而林書豪發現，特別是從世界各地遷移美國、以尋求更好生活的年長者，經常掙扎於社會邊緣。這是他自今年2月起，在社群媒體為亞裔發聲的動力。

擁有九年NBA資歷，林書豪仍不能免於被隊友稱呼為「冠狀病毒」（coronavirus），他公開這件事後，發展聯盟進行調查。但林書豪感到挫折，因為焦點轉移到自己身上、而不是他想幫的人。

正當他準備重返NBA的關鍵時刻，類似的關注很容易失焦。尤其，整季15場賽事，林書豪因背傷缺陣六場。為了擺脫社群發文的紛擾與健康議題，每天都進行自稱的「靈修」與閱讀。

報導形容林書豪「回到球場時，洋溢著前幾個賽季未有的喜悅」。投籃命中率50.5%，三分球命中率42.6 %，罰球線命中率87.9%，是林書豪職業生涯最好的紀錄。

林書豪仍希望重返NBA，但他說，追求此一目標的理由已有所不同，除自我證明可以和世界最佳球員並肩作戰，更希望回到NBA後，能為需要提振精神的人們帶來希望。

林書豪表示，即使沒有得到NBA的機會，他也完全不後悔回美參加發展聯盟的決定。