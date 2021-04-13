總教練力挺張育成：比賽會失誤 但不容種族歧視

台灣棒球好手張育成發生失誤，遭少數網友用種族歧視語彙謾罵。總教練法蘭科納力挺張育成說：「種族歧視不管在哪裡都不應該存在。」（中央社檔案照片）

克里夫蘭印地安人台灣 棒球好手張育成發生失誤，遭少數網友用種族歧視 語彙謾罵。總教練法蘭科納今天力挺張育成：「失誤是比賽的一部分，但無知和種族歧視不管在哪裡都不應該存在。」

克里夫蘭印地安人12日起作客芝加哥白襪主場，雙方進行4連戰，昨天首戰在9局下3比3平手的僵持局面下，一壘手張育成傳球打中跑者頭盔，使得對手攻下致勝分，紀錄上記為失誤。

張育成的推特（Twitter）帳號今天貼出截圖，反擊網友在社群網站 Instagram用種族歧視語彙謾罵。

張育成貼文表示：「請以適當的方式行使言論自由。無論正面或負面，我接受一切評論，但絕對不接受種族歧視言論。感謝你們，我愛大家。」

一夜之後，印地安人總教練法蘭科納（Terry Francona）今天賽前向媒體發言，力挺張育成。

法蘭科納說重話，稱這些網友「瘋狂又愚蠢」的言論，相信不是大多數人可以認同的，在球隊裡更是如此。

法蘭科納說：「這件事情很簡單，失誤是比賽的一部分，但無知和種族歧視不管在哪裡都不應該存在。那些言論跟棒球一點關係都沒有。不管有沒有失誤，都只是某些人愚蠢行為的藉口。」

法蘭科納昨天賽後評論，他稱許張育成在6局時，類似的一壘滾地球製造關鍵的雙殺，滿壘保住不失分，也肯定他9局下大膽傳二壘，不過他認為9局下的情況，踩一壘抓一個出局數是更好的選擇。

來源：MLB YouTube