NBA／A-Rod搶贏賈奈特 花15億要當灰狼新老闆

灰狼隊今年戰績不佳，但陣中擁有明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）。（路透）

前紐約 洋基明星球員「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）在10日晚間傳出，將購買NBA 明尼蘇達灰狼隊，預計在2023年接手球隊營運。

目前A-Rod正與灰狼老闆泰勒（Glen Taylor）進行協商，並與商業夥伴，前沃爾瑪（Walmart）執行長洛爾（Marc Lore）簽下意向書，但尚未達成最終決議，據報導購買球隊的報價為15億元。

現階段A-Rod與洛爾擁有30天的獨家協商期，若順利達成協議，兩人將以「有限夥伴」的身分入主球隊，於2023年正式接手。此外，A-Rod與洛爾現在以將球隊留在明尼蘇達州為前提進行協商。

A-Rod收購大都會隊失利後，將挑戰買下灰狼隊。（Getty Images）

A-Rod與洛爾發布聲明表示：「我們非常期待與泰勒進入現階段的洽談。我們對他充滿敬佩，他對球隊打下的基礎與貢獻讓人有目共睹。我們很開心有機會進一步了解具備無限潛力的灰狼隊和一路相挺的球迷。」

不過灰狼隊近況不算太好，約15億元的市值在NBA排在後段班，2003-04球季殺進西區冠軍賽敗給湖人後，最近16個球季僅有一季闖進季後賽 ，但在2017-18球季季後賽首輪敗給火箭。截至10日晚間，灰狼本季13勝40敗，戰績全聯盟墊底。

日前A-Rod曾嘗試買下MLB紐約大都會隊，不過最終以失敗收場，洛爾當時就是收購夥伴之一。而前灰狼隊退休傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）也曾有意買下灰狼隊，但在上個月宣布失敗收場。

A-Rod生涯三度獲得MVP，球場收入約4億元，洛爾被推斷為收購案最大金主。