日抗癌女泳將池江璃花子達標 拿下東奧出賽門票

跟白血病奮鬥的日本女泳將池江璃花子。(Getty Images)

過去一段時間持續跟白血病奮鬥的日本 女泳將池江璃花子，今天在100公尺蝶式項目以57秒77奪冠，達到日本游泳 聯盟規定的400公尺混合泳接力出賽標準，獲內定出賽東京奧運 。

日本經濟新聞報導，兼具日本選拔東奧參賽選手功能的日本游泳錦標賽，今天在東京奧林匹克水上運動中心進行第2天賽事。

20歲的抗癌女將池江璃花子今天以57秒77勇奪女子100公尺蝶式冠軍，獲內定代表日本出賽東奧女子400公尺混合泳接力項目。這是池江繼2016年里約奧運後，第2度拿下出賽奧運門票。

池江過去持續對抗白血病，從重新回到泳池展開練習起算，至今不過一年多的時間，就順利拿到重新站上世界舞台的門票；雖然她罹病後就一直以能出賽2024年巴黎奧運作為目標，但如今體能狀況已恢復到能參加在自己國家主辦的東京奧運的程度。

她今天在女子100公尺蝶式的成績是57秒77，順利達到日本游泳聯盟規定400公尺混合泳接力57秒92的奧運選拔標準，但可惜未能達成蝶式個人項目57秒10的奧運選拔標準。

池江曾在2018年亞運一舉奪下6面金牌，並獲選為大會最有價值選手（MVP），但2019年2月宣布罹患白血病，此後持續對抗病魔，直到2020年3月才重返泳池練習。

2020年8月，她正式復出賽事，並於今年2月舉行的東京都游泳公開賽中，拿下50公尺蝶式冠軍。