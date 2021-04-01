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MLB／洋基打線頻卡彈 2比3不敵藍鳥開幕戰吞敗

中央社紐約1日專電
美國職棒大聯盟紐約洋基新賽季出師不利，在自家鏖戰10局，以2比3不敵多倫多藍鳥隊。(美聯社)
美國職棒大聯盟紐約洋基新賽季出師不利，在自家鏖戰10局，以2比3不敵多倫多藍鳥隊。(美聯社)

美國職棒大聯盟紐約洋基新賽季出師不利，全場僅敲6支安打，錯失多次得分良機，鏖戰10局2比3不敵多倫多藍鳥隊，2019冠狀病毒疾病大流行一年後重返賽場的球迷失望而歸。

藍鳥外野手格里齊克（Randal Grichuk）10局上致勝一擊，敲出右外野深遠二壘安打，送回因突破僵局制進占二壘的跑者。打線豪華的洋基則欠缺臨門一腳，得點圈有人時9打數無安打，種下敗因。

大聯盟上個例行賽季因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）縮短，各隊閉門開打。新賽季限量開放球迷入場，這場開幕戰門票銷售一空，吸引1萬850人進場，洋基球場重現久違的熱鬧景象。

洋基捕手桑傑士（Gary Sanchez）2局下從藍鳥先發投手柳賢振手中揮出左外野2分砲，助球隊2比1超前，但洋基此後未再進帳分數。

柳賢振主投5.1局，送出5次三振，只被敲4支安打。洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）表現不遑多讓，主投5.1局被敲5支安打，失2分，送出8次三振，只差一次就追平洋基隊史開幕戰最多奪三振紀錄。

柯爾6局上被藍鳥強打耶南德茲（Teoscar Hernandez）揮出追平比數的陽春砲後退場，無關勝敗。

洋基隊史27度奪得世界冠軍，傲視大聯盟，但已連11季未打進世界大賽。洋基近年砸錢招兵買馬，深受傷兵困擾仍維持優異戰績，但季後賽一再踢到鐵板，不斷辜負球迷期望。

洋基以健康打線迎接新賽季，但此役前6棒總計26個打數僅敲2支安打，吞下12次三振。

洋基9局下擁有得分大好機會，一人出局攻占一、三壘，但勒梅休（DJ LeMahieu）擊出三壘方向滾地球，隊友在本壘前遭觸殺出局。「法官」賈吉（Aaron Judge）接著遭三振，攻勢就此瓦解。

洋基 美國 紐約

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