在NIKE球上簽名「沒愛國心」 易建聯慘遭中網友出征

易建聯只因在NIKE籃球上簽名，就被新疆棉戰火燒到。（新華社）

新疆 棉議題延燒全球廣大衣料品牌，知名廠NIKE因拒用新疆棉而遭中國 網軍圍剿抵制，除了代言藝人急於撇清關係，日前CBA廣東衛冕軍當家球星易建聯也在出席活動時因於NIKE籃球上簽名被出征。

新浪網報導，易建聯28日與前中國男籃隊友王仕鵬參與出席東莞石龍的商業活動時，因為在一顆NIKE籃球上簽名而慘遭中國網友出征，「連避避風頭的意思都沒有嗎？」、「讓愛國球迷寒心！」。也有人認為中國職籃對應消極，「不只阿聯，整個體育圈都沒幾個發聲抵制耐克（NIKE）的。」

易建聯和遼寧明星後衛郭艾倫是與NIKE簽約的CBA招牌球星，有別於其餘球員必須穿著中國本土品牌李寧出賽，他們可以穿著自己的代言品牌。中國網友認為自新疆棉抵制議題爆發以來，郭艾倫至少還懂得神隱休兵，連鞋子都不敢穿出來，而易建聯卻當眾宣傳代言，直言「這說實話有點喪失底線了！」。

中國籃球先鋒報記者麥穗豐也發表了自己的看法，他表示目前的處境與幾年前「NBA火箭總管莫雷（Daryl Morey）力挺香港 事件」差不多，需要的是交涉、時間和耐心，「問題是，如果這個賽季之內都解決不了，那郭艾倫會一直不打？這個賽季易建聯是不是也沒法復出了。」