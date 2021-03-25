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美網球重砲手不打東奧 轟ATP資訊不透明

記者曾思儒／即時報導
世界排名28的美國網球重砲手伊斯納。(Getty Images)
世界排名28的美國網球重砲手伊斯納。(Getty Images)

世界排名28的美重砲手伊斯納（John Isner），是目前排名最高的美國網將，不過列邁阿密名人賽18種子的好手確認，今年夏天不會到東京參加奧運，寧可將時間留給家人。

伊斯納去年1月就曾說，不打算參加東奧，儘管奧運殿堂是莫大榮耀，對自己來說卻非優先，自己仍會以美國硬地賽程為主。伊斯納4月底將過36歲生日，放棄東奧等於和4年一次的最高殿堂告別；他曾參加2012年倫敦奧運，單打打進8強，雙打和退役名將洛迪克（Andy Roddick）合作但首輪就出局。

因新冠肺炎疫情延期一年的東奧，和ATP巡迴賽的亞特蘭大公開賽同周舉行，身為這場比賽的5度冠軍，伊斯納迎接今年邁阿密首戰前提到，寧可待在美國參賽，「我會和家人在一起，然後專注在美國這裡的賽事。」東奧的網球男、女單打各有64籤，參賽資格將以今年法網後的世界排名為基準。

伊斯納另外還砲轟ATP，他形容ATP已經今年2月宣布縮減賽事獎金，已經「壞了體制」，且他針對的並非獎金縮水，而是ATP許多制度不透明。

「我想對一些選手來說，獎金並非主因，我們並沒真的想靠此賺錢，這更關乎巡迴賽的結構，選手想更明白知道決策是怎麼決定，每個決定是哪些原因。」伊斯納強調，他想發聲並非全然和獎金有關，儘管今年冠軍獎金從2019年的135萬美金砍到今年的30萬美金，「當然，我們想有更好獎金，但我們也知道少了門票收入，荷包會縮水。」

他指出，明白獎金會減少，但冠軍、亞軍到4強的獎金縮減幅度到4分之1，仍會讓人質疑。

美國 奧運 疫情

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