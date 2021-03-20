NBA／柯瑞續缺陣 勇士難再爆冷 灰熊拉尾盤復仇

(Getty Images)

維金斯（Andrew Wiggins）前場攻下加盟勇士 最高的單場40分，勇士在少了柯瑞 （Stephen Curry）情況下意外擒下灰熊，今天雙方再戰，一樣缺柯瑞的勇士雖仍展現韌性，但關鍵時刻遭遇亂流，終以103比111不敵灰熊。

勇士此役比起上一戰又多了魯尼（Kevon Looney）掛免戰牌，不過與灰熊一路纏鬥到倒數2分43秒還握有1分領先，只是之後戰局急轉直下，維金斯先是遭包夾發生失誤被對手輕鬆快攻取分，格林（Draymond Green）回頭則吃火鍋。

灰熊接著更逮住勇士防守溝通出問題，底線發球直接籃下得分，最終拉出致勝的8比0攻勢扣倒對手。瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）與布魯克斯（Dillon Brooks）各攻19分，前者還添15籃板，此外灰熊板凳這場火力輸出也不容忽視。

替補的克拉克（Brandon Clarke）得到16分，貝恩（Desmond Bane）挹注15分，此外莫蘭特（Ja Morant）送全隊最高8助攻，但命中率僅20投中5；勇士方面，波爾（Jordan Poole）砍26分居首，維金斯也有20分、9籃板的貢獻。