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高球／美高球球王強森 表態不打東京奧運

中央社／邁阿密13日電
強森13日宣布不參加今年東京奧運。圖為強森11日在佛州參加球員錦標賽。（路透資料照片）
強森13日宣布不參加今年東京奧運。圖為強森11日在佛州參加球員錦標賽。（路透資料照片）

高爾夫世界排名第一的強森（Dustin Johnson）今天證實，他將不會代表美國參加東京奧運

強森今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour）選手錦標賽（Players Championship）第3輪結束後說：「同一期間有太多旅行了，這讓我覺得，最重要的應該是專注在美巡賽。」

強森去年奧運還沒延期，就開口表態不參加東京奧運，因為他的優先考量是美巡賽季後賽，而美巡賽季後系列賽排於奧運後兩周開打。

東京奧運後來延至今年7月舉行；強森去年也圓了生涯目標，抱走美巡賽季後賽聯邦快遞盃總冠軍。

而這一次，強森仍不滿意比賽時程，說7月29日至8月1日進行的奧運高球賽，太過接近之前於7月15日至18 日在英格蘭舉行的英國公開賽（British Open），也和之後8月5日至8日在美國田納西州的一場WGC邀請賽太過緊湊。

強森說：「我其實沒有決定是參加或不參加奧運，我只是沒有報名而已。」

「對我來說，奧運卡在一長串比賽的中間，這是我有點躊躇不決的原因。」

「旅行路線實在太長了。」

強森2016年也取得里約奧運的參賽資格，但因擔心巴西茲卡（Zika）病毒，而在賽前短短幾周決定退出。

6月美國公開賽（US Open）過後，世界排名最高的4位美國選手將獲得奧運參賽權，前提是這4名球員的世界排名得在前15名。而從本周的情況來看，世界排名前15的球員中，有11人是美國選手。

強森表態不打奧運後，目前有資格代表美國參賽的分別是世界排名第3的湯瑪斯（Justin Thomas）、世界排名第4兼2020年PGA錦標賽冠軍森川柯林（Collin Morikawa）、世界排名第5的蕭飛爾（Xander Schauffele）、以及世界排名第6兼2020年美國公開賽冠軍狄倉波（Bryson DeChambeau）。

東京奧運 美國 季後賽

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